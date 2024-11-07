В планах производство такой техники на украинских заводах. Вопрос только в финансировании...

KF41 Lunx. Фото: © Rheinmetall

Германия до конца года поставит Украине первую партию из 10 новейших боевых машин пехоты KF41 Lynx производства немецкого концерна Rheinmetall. Об этом сообщает профильный ресурс Defence24.

О планах передачи Киеву таких БМП говорят достаточно давно. Ещё в конце прошлого года генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер заявил о планах открытия производства БМП Lynx, а также бронетранспортёров Fuchs на территории Украины. Тогда глава немецкого оборонного гиганта заявил о возможности привлечения украинских предприятий к выпуску боевой техники. Теперь же в интервью немецкой прессе Паппергер подтвердил передачу Украине KF41 Lynx до конца 2024 года. При этом он уточнил, что первая партия техники будет состоять ровно из 10 машин.

Defence24 сообщает, что передача KF41 Lynx могла бы стать началом оснащения ВСУ новейшим продуктом немецкой оборонной промышленности в сегменте боевых машин пехоты. Однако здесь есть нюанс. Такое переоснащения очень сильно зависит от внешнего финансирования. Речь как об оплате самих БМП, так и об открытии их "производства" на Украине. В последнем случае оно возможно лишь при значительной финансовой поддержке со стороны правительства Германии. Информация об уровне финансирования этого проекта и количестве KF41, которые могут быть построены на украинских предприятиях, отсутствует. Поэтому остаётся открытым вопрос, что на самом деле стоит за заявлением о том, что немецкие БМП будут производиться на Украине. Через некоторое время может появиться информация о том, что последняя является всего-навсего кооператором. То есть фактически речь идёт об "отвёрточной" сборке [прим.].

Defence24 пишет, что в том случае, если Берлин не решиться увеличить объемы помощи для Киева, то проект по производству KF41 Lynx полностью финансировать за счёт прибыли, полученной от замороженных российских активов. Такая ситуация будет означать двойную выгоду для Германии, поскольку ей не придется выделять на этот вопрос дополнительные средства, а она заработает на продаже своего оружия.

KF41 Lynx ("Рысь") – гусеничная боевая машина пехоты, разработанная и созданная немецкой компанией Rheinmetall Defense. БМП имеет модульную конструкцию, позволяющую заменять многие её узлы в зависимости от потребностей заказчика. Основное вооружение представлено автоматической пушкой калибра 30 или 35 мм. Орудие способно вести огонь программируемыми боеприпасами. Пушка дополнена спаренным пулемётом калибра 7,62 мм. Башня также может быть дооснащена дистанционно управляемым боевым модулем. Основным противотанковым средством являются управляемые ракеты Spike-LR/LR2, расположенные в сдвоенной пусковой установке в башне машины. При необходимости KF41 Lynx может быть оснащена другой башенной системой, например с пушкой калибра 105 или 120 мм. В этом случае БМП превращается в машину огневой поддержки ("средний танк").

Броня KF41 обеспечивает защиту экипажа от различных типов угроз, в том числе: снарядов малокалиберных пушек, осколков артиллерийских снарядов и мин. Машина оснащена противоминным щитом. Кроме того, опциально предлагается установка комплекса активной защиты.

Экипаж боевой машины пехоты состоит из трёх человек, каждый из который имеет собственный люк. Десант – восемь человек. Высадка десантников осуществляется через заднюю аппарель с гидравлическим приводом.