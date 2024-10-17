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crazycat21
Defence24: Великобритания отправит свои танки в Эстонию
Только не уточняется, когда это произойдёт.

Основной боевой танк Challenger 3. Фото: RBSL

С 2004 года Эстония является полноправным членом НАТО. Уже на протяжении многих лет на территории этой маленькой прибалтийской республики дислоцируется многонациональная боевая группа альянса, военнослужащие которой проходят службу на территории страны на ротационной основе. Присутствуют там и представители туманного Альбиона.

Стало известно, что Великобритания отправит на берега Балтики свои основные боевые танки. Соответствующую информацию опубликовал профильный ресурс Defence24.

Министерство обороны Эстонии сообщило о решении, принятом Лондоном. Согласно заявлению, министерство обороны Великобритании назначит бригаду из состава британской армии, задачей которой станет укрепление восточного фланга НАТО и принятие на себя ответственности в рамках международной боевой группы EFP (Enhanced Forward Presence – Расширенное передовое присутствие) в Эстонии. Эта боевая группа усиливает обороноспособность страны. Также заявлено, что вместе с бригадой на территорию прибалтийской республики прибудут танки Challenger 3.

На последний момент и обратили внимание эксперты Defence24. Просто по той причине, что в настоящее время построены и проходят испытания, а также находятся в процессе постройки, всего восемь прототипов Challenger 3.

Серийное производство ещё 140 таких танков [а по факту переделка из Challenger 2, прим.] должно быть начато только в 2025 году. А первоначальная боевая готовность этих машин будет достигнута только в 2027 году!

Поэтому, не исключено, что в сообщении министерства обороны Эстонии содержится ошибка, а речь идёт о танках Challenger 2. В то же время Defence24 не исключает, что это достаточно ранний анонс того, чем будет вооружена британская бригада. 

Правда, есть ещё один вариант. Возможно представители военного ведомства Эстонии попытались выдать желаемое за действительное. Надо же как-то "попугать" восточного соседа [прим.].

#новости #армия #нато #танки #великобритания #бронетехника #эстония #challenger 2 #прибалтика #challenger 3
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