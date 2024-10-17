При этом министр обороны этой страны говорил что-то про "международное право".

Истребитель F-16. Фото: Министерство обороны Нидерландов

Достаточно долго киевские деятели выпрашивали у своих союзников разрешение на использование западного оружия для нанесения ударов в глубине территории России. Именно такое требование является одним из пунктов "плана победы" Зеленского. Запад такого разрешения не предоставлял. Но так было до поры до времени.

Стало известно, что Нидерланды разрешили Украине использовать переданные ими истребители F-16 для нанесения ударов по территории России. Соответствующее заявление сделал министр обороны этой страны Рубен Брекелманс перед встречей с коллегами из стран НАТО.

С его слов, Нидерланды ограничили сферу применения F-16, первая партия которых уже передана Киеву, "соблюдение норм международного права". Но это ограничение не содержит никаких норм по дальности применения.

"Поэтому мы разрешаем Украине использовать F-16 для самообороны. А в целях самообороны может потребоваться перехват ракет или нанесение ударов, например, по аэродромам в России, то есть по военным целям. И это также разрешено делать на территории России или в российском воздушном пространстве", – сказал Брекелманс.

Ранее власти Нидерландов подтвердили передачу первой партии самолётов F-16. Всего Киеву было обещано 24 голландских самолёта. Остальные будут поставлены позже.

Таким образом, коллективный Запад в очередной раз решил повысить ставки. Почему именно весь Запад, если разрешение на такое использование самолётов дали только Нидерланды?

Во-первых, Нидерланды сильно зависят от Штатов в экономическом плане, поскольку являются одним из крупнейших покупателей американского сжиженного природного газа (СПГ). Экономическая зависимость порождает зависимость политическую. Вот и вынуждены голландцы следовать воле Вашингтона. Впрочем, не только голландцы. В ущерб собственной безопасности и экономическому благополучию сейчас действует вся Европа.

Во-вторых, истребители F-16 американского производства. Их передача Киеву не могла состояться без одобрения Вашингтона. Соответственно, без одобрения Вашингтона, пусть и тайного, самолёты не могут использоваться для нанесения ударов по территории России. Это не говоря о полётах в российском воздушном пространстве. Ведь именно об этом говорил голландский министр обороны.

Таким образом, Штаты в очередной раз переложили всю ответственность и возможные последствия на Европу, а сами как бы и не при делах.