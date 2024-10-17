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crazycat21
Военнослужащие США отказываются переезжать в построенный для них военный городок в Эстонии
Видимо, американцы не согласились с отсутствием там дополнительных удобств.

Американские морпехи на учениях в Эстонии. Иллюстративное фото. Автор: Meelis Meilbaum

Эстония с 2004 года является членом Североатлантического альянса. Уже на протяжении многих лет на территории этой прибалтийской республики дислоцируется многонациональная боевая группа НАТО, солдаты которой находятся в Прибалтике на ротационной основе. Но ведущую роль в этой боевой группе традиционно играют американцы. Именно для американских военных власти Эстонии возвели специальный военный городок. Однако военнослужащие США почему-то не спешат туда передислоцироваться. Официальная причина задержки с переселением не называется. Об этом пишет эстонская пресса.

Как сообщается, спустя месяц после торжественного открытия военные городок Реэдо продолжает простаивать без солдат. Причина в том, что американское подразделение, дислоцированное в городке Таара в Выру отказалось туда переезжать. Вероятно, американцы встретят Рождество в своём лагере из контейнеров. Этот лагерь был возведён весной 2023 года.

Как пишут эстонские СМИ, городок Реэдо в нескольких километрах от Выру, торжественно открытый 17 сентября с духовым оркестром, спустя месяц кажется заброшенным. У ворот развиваются флаги Эстонии, НАТО и Евросоюза, но нет флага США. За забором возится одинокий рабочий, а в остальном жизнь словно угасла.

Представители местного самоуправления осматривают условия в городке Реэдо. Фото: Arvo Meeks

Указано, что на строительство военного городка Реэдо Эстония потратила 21 миллион евро. И заминка с передислокацией союзного контингента создаёт для республики логистические и финансовые трудности. Задержка с переселением союзников обойдётся как минимум в один миллион евро. 

По данным Государственного центра оборонных инвестиций Эстонии (RKIK), причиной задержки переезда американского подразделения в городок Реэдо является отсутствие там удобств. Имеется только самое необходимое.

#новости #сша #армия #нато #военные новости #эстония #прибалтика #солдаты
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