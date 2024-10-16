Посчитали и пришли к выводу, что слишком дорого.

Пуск ракеты комплекса Patriot. Фото: Raytheon

Генерал-майор Фрэнк Лозано, исполнительный директор программы по ракетам и космосу, заявил, что американская армия отказывается от так называемой инициативы "Будущий перехватчик нижнего уровня". Причина в прогнозируемых высоких затратах. Об этом сообщают профильный ресурс Defense Post.

"Мы не собираемся двигаться вперед... Это было бы очень дорогостоящим начинанием... Перехватчики этого семейства или класса очень эффективны, но и очень дороги", – сказал Лозано.

Вместо разработки новой ракеты-перехватчика армия США будет изучать возможности дальнейшей модернизации уже стоящей на вооружении ракет PAC-3 из состава комплекса Patriot, чтобы она сохраняла свою актуальность в условиях меняющихся угроз.

Кстати, по мнению генерала, ракета PAC-3 MSE в настоящее время является "лучшей ракетой ПВО в мире". Это он ещё про зенитные управляемые ракеты комплекса С-400 "Триумф" не слышал. Или просто не захотел признавать очевидное [прим.].

Американские военные также подробно рассмотрят, как система Patriot и высотная система ПРО THAAD могут взаимно дополнить друг друга для создания более эффективной противовоздушной и противоракетной обороны.

"Это позволило бы нам создать более тесную связь между системой THAAD и системой Patriot, и посредством этой более тесной связи мы могли бы управлять боевым пространством гораздо более эффективно", – заявил Фрэнк Лозано.

Как сообщает Defense Post, планы по замене имеющихся ракет-перехватчиков появились в связи с прогнозированием угроз для противовоздушной обороны к 2040 году. Американские военные опасаются, что к тому времени ракеты противников станут намного быстрее и манёвреннее из-за развития технологий ракетных двигателей.

Отмечено, что не несмотря на надёжность системы Patriot, таких комплексов у американской армии мало. Поэтому военные планируют расширить парк ЗРК, снизить зависимость от системы и модернизировать свои возможности.

"Мы слишком долго полагались на систему Patriot как на центральную систему противовоздушной и противоракетной обороны. С нашими усовершенствованиями наших нынешних систем она в конечном итоге начнет снимать эту значительную нагрузку", – заявил генерал-лейтенант Шон Гейни, глава Командования по космической и противоракетной обороне армии.

Данные, опубликованные профильным ресурсом, являются ещё одним подтверждением того, что Штаты сильно отстали в развитии систем ПВО/ПРО от России, возможно, даже от Китая. Причина в том, что на протяжении десятилетий Америка всегда полагалась исключительно на авиацию, то есть готовилась к агрессивным наступательным действиям. В то же время наша страна всегда готовилась именно к обороне. Что такое система Patriot? Даже в самом усовершенствованном виде она всё равно является аналогом С-300. Кстати, оба комплекса почти ровесники. В то же время у России уже давно есть более совершенные системы.