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crazycat21
Украина хочет получить приглашение в НАТО до того, как Байден покинет свой пост
Видимо, это часть "плана победы" Зеленского.

Фото: AP/TACC

Уже много лет Украина стремится попасть в НАТО. Это стремление даже прописано в конституции страны. Однако дальше предоставления Киеву статуса партнёра альянса с расширенными возможностями, предоставленного ещё в 2020 году, дело не сдвинулось. Однако Киев не отказался от своих амбиций и по-прежнему просится в блок.

Вот и сейчас Украина хочет получить приглашение в НАТО до того момента, когда истекут полномочия пока ещё действующего президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Reuters.

Как пишет агентство, посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко заявила, что приглашение страны в альянс станет "достойным наследием" для нынешнего президента США и его администрации.

"Мы считаем, что приглашение Украине в данный момент – это политический сигнал. Мы искренне верим, что это может стать частью наследия нынешней американской администрации", – сказала Галибаренко.

Президентские выборы в США, который пройдут в следующем месяце, создают неопределённость для Украины, поскольку именно Штаты являются главным поставщиком вооружений. Хотя вице-президент-демократ Камала Харрис заявила о своей постоянной поддержке Украины, она не обозначила уровень этой поддержки. Республиканец Дональд Трамп тоже не даёт ясного ответа по данному вопросу.

Как пишет Reuters, в последние недели Зеленский ясно дал понять, что рассматривает скорейшее приглашение в НАТО как часть своего "плана победы".

В Киеве очень хотят получить хотя бы официальное приглашение на вступление в альянс. Но забывают, что, во-первых, НАТО в данный момент это абсолютно не надо. Там не хотят прямого военного столкновения с Россией. Во-вторых, чтобы кого-то там пригласить, необходимо единогласное решение всех стран-участниц альянса. А его не будет. Одной воли уходящего президента США недостаточно.

#новости #украина #политика #нато #зеленский #североатлантический альянс
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