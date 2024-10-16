Причина в дефиците бюджета страны.

Министр обороны Франции Себастьян Лекарню. Фото: Global Look Press/Julien Mattia/Keystone Press Agency

Страны коллективного Запада продолжают оказывать Украине военную помощь. Одним из главных спонсоров Киева наряду с США и Германией является Франция. Правда, масштабы военной помощи со стороны Парижа несколько скромнее тех, что предоставляет Берлин. Согласно открытым данным, на конец 2023 года суммарный объём французской военной помощи составил 3,2 миллиарда евро. Это значительно меньше тех сумм, которые на тот же период потратила Германия для спонсирования Киева.

За такую прижимистость Париж подвергся критике со стороны союзников по НАТО. В результате в французские власти приняли "волевое" решение и пообещали, что только в 2024 году объём военной помощи Киеву составит 3 миллиарда евро. Однако Киев не получит обещанной суммы целиком. Об этом сообщает Politico.

Министр обороны Франции Себастьян Лекарню заявил 14 октября законодателям, что страна не может выполнить своего обещания по предоставлению помощи Украине в размере 3 миллиардов евро. Франция сможет выделить лишь более 2 миллиардов.

"В начале 2024 года было принято политическое решение, что эта помощь может составить 3 млрд евро. В реальности мы превысим 2 млрд евро, но не достигнем 3 млрд евро", – сказал Лекорню.

В феврале 2024 года Париж и Киев подписали двустороннее соглашение о безопасности, "официально обязывающее" [по Politico, прим.] Францию предоставить военную помощь Украине в размере до 3 миллиардов евро. Однако теперь Париж вынужден сократить объёмы оказываемой помощи из-за дефицита бюджета, который может достичь 6% от ВВП.

Как сообщает Politico, в целом Франция предоставила Украине военную помощь на 1,7 миллиарда евро в 2022 году и 2,1 миллиарда в 2023 году. И по этому показателю страна отстаёт от Германии, Великобритании и Швеции.

Касательно двустороннего соглашения о безопасности между Парижем и Киевом, а также "официальных обязательств" Франции, то в данном случае необходимо добавить, что соглашение по сути является филькиной грамотой и ни к чему не обязывает французские власти. Впрочем, как и остальные аналогичные соглашения, которые подписывал Зеленский с западными лидерами.