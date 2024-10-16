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crazycat21
Ассоциация налогоплательщиков ФРГ представила случаи нерационального расходования бюджетных средств
Власти Германии потратили 1,4 миллиона евро на деревенский туалет.

Тот самый туалет за 1,4 миллиона евро. Фото: телеграм-канал "Bild на русском".

О том, как расходуются бюджетные деньги на Западе, а точнее в самой богатой стране Европы – Германии, рассказал телеграм-канал "Bild на русском". 

В материале издания сообщается, что Ассоциация налогоплательщиков ФРГ представила так называемую Чёрную книгу, в которой зафиксированы случаи наиболее нерационального расходования бюджетных средств. Издание приводит только пять фактов [вероятно, их намного больше, прим.], но они заслуживают внимания.

В заповеднике на юге Гессена был возведён каменный мост через ручей. Строительство обошлось в 300 тысяч евро. Но на одном из его концов были установлены забор и ворота, которые обошлись ещё в 9,1 тысячи евро. Правда, ворота заперты, поскольку мост ведёт на территорию закрытую для посещения.

А в заповеднике под Гамбургом возвели смотровую площадку из стали и дуба. Затраты на строительство составили 24 447 евро. Только высота этой площадки всего 1,5 метра. Смысл в ней, если с неё открывается такой же вид, как и с земли?

Близ деревни Эдевехте построили контейнерный городок для 500 беженцев. Строительство обошлось в 5,5 миллиона евро. Однако, как пишет Bild, количество мигрантов переоценили. Они туда так и не приехали.

В Германии традиционно радеют за экологию и за бережное отношение к живой природе. Поэтому вблизи города Пассау в Нижней Баварии построили крытый мост через автобан A94. Строительство обошлось примерно в 3,5 миллиона евро. Только этот мост предназначен... для летучих мышей, которые "боятся пролетать над трассой".

А в крохотной деревушке Пурсрук вблизи Нюрнберга построили "многофункциональную деревенскую площадь" с туалетом. Строительство обошлось в 1,4 миллиона евро. Туалет представляет собой крытый деревянный комплекс с доступом к воде и электричеству. Но, как отмечает Bild, данный "комплекс" пока пуст. Кроме туалета там ничего нет.

В последнем случае непонятно, за 1,4 миллиона евро были построены площадь вместе с туалетом или только само "заведение"? Издание не конкретизирует. Но даже если в эту сумму вошло и обустройство площади, то всё равно очень дорого.

#новости #финансы #германия #европа #бюджет #интересные факты #курьезы
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