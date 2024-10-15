Они осуществляют прикрытие самолётов-носителей ЯО.

Истребители F-16 ВВС Польши. Фото: Waldemar Mlynarczyk

В настоящее время проходят очередные военные манёвры Североатлантического альянса под названием Steadfast Noon 2024 ("Стойкий полдень 2024"). Это учения по ядерному сдерживанию. С учётом того, что театром является Европа, то становится понятно, кого НАТО намеревается "сдерживать". Кроме России больше некого.

Принимает в этих манёврах и Польша. Начальник Генерального штаба Польши генерал Веслав Кукула заявил, что польская армия направила для участия в ядерных учениях альянса четыре истребителя F-16 и 90 военнослужащих ВВС из 2-го тактического авиационного авиаполка, базы которого расположены в Кшесинах в Познани и Ласке под Лодзью. Соответствующую информацию опубликовал профильный ресурс Defence24.

Как говорится в публикации, Учения Steadfast Noon 2024 начались 14 октября и продлятся две недели. В них задействовано около 2000 солдат из тринадцати стран НАТО и более 60 самолётов, в том числе и носителей ядерного оружия. При этом учения не предполагают использования ядерных боеголовок или реальных боеприпасов. В учениях в этом году принимают участие не только многоцелевые самолёты, способные нести ядерное оружие, но также бомбардировщики, истребители сопровождения, самолёты-заправщики, разведывательные самолёты и самолёты РЭБ.

Организаторами манёвров являются Бельгия и Нидерланды. Полёты планируются в воздушном пространстве этих стран, над территориями Дании и Великобритании, а также над акваторией Северного моря. В этом году впервые в качестве носителей ядерного оружия выступят многоцелевые малозаметные самолёты F-35A Королевских ВВС Нидерландов.

Что касается непосредственного участия польских истребителей F-16, то они "не оснащены ядерными бомбами". Однако польские экипажи регулярно принимают участие в учениях по ядерному сдерживанию, обычно они занимаются сопровождением самолётов-носителей ЯО.

В Североатлантическом альянсе подчёркивают, что ядерные учения носят плановый характер. Они проходят ежегодно в октябре. Главная цель этих учений – обеспечение безопасного, эффективного и надежного ядерное сдерживания внутри НАТО.

Defence24 отмечает, что в этом году в ходе саммита блока в Вашингтоне страны-участницы согласились с тем, что НАТО будет оставаться ядерным альянсом до тех пор, пока существует ядерное оружие. Если переводить с дипломатического языка на общедоступный, то всегда. Либо до тех пор, пока существует сам альянс.