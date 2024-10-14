Апарат предназначен для решения гражданских задач, но он может заинтересовать и военных.

Первый прототип беспилотного конвертоплана R6000. Фото: United Aircraft

Китай представил первые фото беспилотного конвертоплана Zhang Ying R6000, построенного в промышленном парке Wuhu Aviation. Об этом сообщает ресурс Army Recognition.

6-тонный летательный аппарат, представленный фирмой United Aircraft на авиасалоне в Сингапуре в 2024 году, является первым в мире в своей категории. Конвертоплан R6000 предназначен для гражданских миссий и может перевозить десять пассажиров, либо грузы. Аппарат построен с использованием передовых технологий, которые отличают его от традиционных самолётов.

Крейсерская скорость полёта Zhang Ying R6000 составляет 550 км/ч, максимальная высота полёта достигает 7620 метров, максимальная дальность полёта – 4000 километров. В целом этот конвертоплан наглядно демонстрирует технологические амбиции Китая в области авиации и его подход к гражданско-военной интеграции.

Поскольку на авиасалоне в Сингапуре летательный аппарат, известный также под обозначением UR6000 был представлен в коммерческой окраске, то это говорит о его сугубо гражданском назначении. Однако, как отмечает Army Recognition, на сайте производителя – компании United Aircraft, есть изображения беспилотника в раскраске ВВС Китая.

Проект R6000 основывается на предыдущем успехе United Aircraft с беспилотными соосными вертолетами, разработанными для пожаротушения и реагирования на чрезвычайные ситуации. Предыдущие разработки позволили компании получить опыт в области автономных систем для различных областей применения. Например, лётные испытания беспилотника TD220, начатые десять лет назад основателем компании Тянь Гангином, в конечном итоге обеспечили военный контракт, укрепив положение United Aircraft в китайском авиационном секторе.

Army Recognition особо отмечает инновационный дизайн R6000. Беспилотник имеет прямое крыло и два киля. Последние улучшают аэродинамику беспилотника в горизонтальном полёте и повышают устойчивость при переходе в вертикальный полёт. Производитель не раскрывает, какими двигателями оснащена машина. Однако имеется информация о том, что силовая установка оснащена коробкой передач для регулировки тяги между вертикальным и горизонтальным режимами полёта.

Ожидается, что первый прототип будет представлен в конце этого года на авиасалоне в Чжухае. Хоть и заявлено, что беспилотник предназначен для гражданских целей, он по-прежнему представляет определённый интерес для иностранных экспертов, учитывая предыдущий успех компании-производителя в военной сфере.