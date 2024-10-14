Модернизированный самолёт должен стать полноценным лёгким истребителем

Фото: Телеграм-канал "Ростеха" / ОАК

Пресс-служба госкорпорации "Ростех" рассказала об одной из последних разработок Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") – новом учебно-боевом самолёте Як-130. Соответствующая информация опубликована в телеграм-канале "Ростеха".

Как говорится в сообщении, новая машина создана на базе учебно-боевого Як-130. Модернизация коснулась расширения боевых возможностей самолёта. Теперь он должен стать полноценным лёгким истребителем. При этом учебные функции сохраняются.

Модернизированный Як-130М должен заинтересовать в том числе и иностранных заказчиков. Поэтому он оснащён оборудованием, которое соответствует требованиям заграничных партнёров. Одним из таких требований стала установка радиолокатора.

Что касается боевых возможностей новой машины, то в состав номенклатуры её вооружения дополнительно войдут ракеты класса "воздух-воздух" и высокоточные средства поражения класса "воздух-поверхность".

В настоящее время идёт подготовка опытных образцов Як-130М к заводским испытаниям. Как заявил лётчик-испытатель Роман Таскаев, после их завершения самолёты будут переданы на государственные испытания.

Проект самолёта Як-130М впервые был представлен широкой публике на форуме "Армия-2024", проходившем с 12 по 14 августа. Прежде всего новая машина ориентирована на иностранных заказчиков, уже купивших Як-130. Согласно ранее опубликованной в СМИ информации, новая машина должна подняться в небо в 2025 году.