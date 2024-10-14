С учётом того, что Штаты намереваются развернуть на территории Израиля очень дефицитную систему ПРО, то на Ближнем Востоке может здорово полыхнуть.

Система THAAD. Фото: Министерство обороны США

В Вашингтоне 13 октября заявили, что отправят в Израиль передовую американскую систему противоракетной обороны (ПРО) THAAD вместе с обслуживающим персоналом в рамках крайне необычного развертывания, призванного укрепить противовоздушную оборону страны после ракетных атак со стороны Ирана. Об этом сообщает Reuters.

Президент США Джо Байден заявил, что этот шаг был направлен "на защиту Израиля", который обдумывает возможность ответных действий против Ирана после того, как 1 октября Тегеран выпустил более 180 ракет по Израилю.

Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер, сказал что развёртывание является частью "более широких корректировок, которые армия США осуществила в последние месяцы для" поддержки Израиля.

Reuters отмечает, что развёртывание американских сил на территории Израиля является большой редкостью, учитывая собственные военные возможности этой страны. Обычно американские военные прибывают в страну для проведения совместных учений. Войска США в последние месяцы помогали Израилю защищаться от ударов со стороны Ирана. Но тогда корабли и истребители всегда находились за пределами израильской территории.

Система высотной противоракетной обороны THAAD является важнейшим элементом эшелонированной ПВО Соединённых Штатов и должна дополнить и без того мощную противоракетную оборону Израиля. Батарея THAAD обычно состоит из шести самоходных пусковых установок с восемью ракетами-перехватчиками на каждой и мощного радара. Для обслуживания такой батареи обычно требуются около ста военнослужащих.

Представители США не сообщили, как быстро система будет развернута в Израиле.