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crazycat21
MW: Истребители Mirage 2000, которые Франция передаст Украине, имеют ограниченный потенциал
Эти машины оснащены устаревшими радарами, подверженными воздействию средств РЭБ.

Mirage 2000-5F ВВС Франции. Фото: Alan Wilson / commons.wikimedia.org

Ещё летом текущего года президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому, что Париж в рамках военной помощи передаст Киеву некоторое количество истребителей Mirage 2000. А 11 октября министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что передача самолётов Mirage 2000-5F состоится в начале 2025 года. Со слов политика, может быть передано от 12 до 20 таких машин.

На это заявление обратили внимание эксперты профильного ресурса Military Watch (MW). Как пишет издание, Лекорню заявил, что перед поставкой бывшие в употреблении истребители "получат ряд усовершенствований", включая интеграцию новых электронных систем самообороны, которые повысят боевой потенциал самолётов. Прежде всего при выполнении ими ударных задач. Модернизация "Миражей" будет производиться на авиационной базе Казо на юго-западе Франции.

Отмечено, что в настоящее время авионика самолётов предназначена для выполнения именно истребительных функций. Но поскольку Mirage 2000-5F являются машинами ещё периода холодной войны, то они не способны противостоять современным российским истребителям. Соответственно, после передачи французских самолётов Украине они будут применяться исключительно для запуска дальнобойных ракет класса "воздух-поверхность". 

Military Watch сообщает, что в рамках военной помощи со стороны западных союзников Киев уже получил несколько десятков истребителей. Это в основном МиГ-29 советского производства, которые экспортировались странам Варшавского договора в 1980-х годах. Также было передано некоторое количество F-16 американского производства. Но все три типа, включая Mirage 2000-5F, относятся к очень раннему четвёртому поколению. Их устаревшая авионика и такие же устаревшие ракеты сильно ограничивают потенциал этих машин в воздушном бою. Все три типа оснащены старыми радарами с электронным сканированием, которые сильно подвержены воздействию помех со стороны средств РЭБ. А у F-16 к тому же отсутствует система Link 16, необходимая для обеспечения эффективных сетецентрических операций.

Поэтому Mirage 2000 не дадут Украине каких-то новых принципиальных возможностей, так же как их не дали МиГ-29 и F-16. Зато поставка французских машин даст возможность Украине сформировать дополнительные истребительные эскадрильи, поскольку её парк самолётов советского производства "стремительно истощается".

#новости #армия #оружие #авиация #f-16 #военные новости #истребители #самолеты #mirage 2000
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