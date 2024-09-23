Западные эксперты отметили нежелание США и Германии поставлять Киеву современные танки взамен утраченных.

Скриншот видео телеканала "Россия 1"

Профильное издание Military Watch сообщает, что ещё один Leopard 2A6 немецкого производства был уничтожен на Курском направлении. Как говорится в материале издания, танк был уничтожен ударом беспилотника. В данном случае у западных экспертов есть неточность. Был уничтожен Strv 122, который является шведским вариантом Leopard 2A5 [прим.].

Ранее уже неоднократно публиковались кадры уничтожения американских танков M1A1 Abrams. Но Leopard 2A6 были отправлены в бой ранее американских машин, поэтому стали очень дефицитными - танки этой модели встречаются на ЛБС очень редко. В начале января 2024 года немецкие источники сообщили, что только часть Leopard 2A6 осталась в строю из-за высоких потерь.

Несмотря на то, что Украина получила в рамках военной помощи значительное количество западных танков, подавляющее большинство из них относятся к устаревшим типам, например, Leopard 1 или Leopard 2A4. Что касается Leopard 2A6, то эти танки были переданы на вооружение элитных подразделений ВСУ. К таковым относится 47-я механизированная бригада.

Leopard 2A6 стал одним из первых западных танков, попавших на видео во время неудачного контрнаступления ВСУ летом 2023 года. Некоторые танки Leopard 2 были уничтожены российской армией, некоторые экземпляры стали трофеями. Впоследствии они были использованы для изучения западных технологий и стали экспонатами выставок. К таким танкам относятся Leopard 2A6 и менее эффективные, но более распространённые Leopard 2A4.

Как сообщает Military Watch, имеются подтверждения, что один Leopard 2A4 был захвачен российской армией в декабре 2023 года. Позднее появились кадры Leopard 2A6, захваченного в апреле 2024 года. В сентябре было опубликовано видео еще одного Leopard 2A6 и M1A1 Abrams, ставших трофеями ВС РФ неподалёку от Авдеевки.

В то время, когда Германия и другие страны Европы пообещали увеличить поставки основных боевых танков Leopard 1, Берлин и Вашингтон не продемонстрировали никаких намерений поставить Киеву дополнительные Leopard 2A6 или M1A1 Abrams. Поэтому потери танков данных типов для Украины являются критическими.

Нежелание Германии и США передавать ВСУ современные танки вполне объяснимо. Во-первых, это очень дорого, поскольку тот же Abrams стоит 10 миллионов долларов (в старых версиях, вероятно, меньше), а уничтожается недорогим FPV-дроном или артиллерийским снарядом. Во-вторых, по версии западных стратегов, украинские военные не смогли грамотно распорядиться современной техникой. В-третьих, Запад не хочет делать своей военной продукции дополнительную антирекламу.

Необходимо отметить, что эксперты Military Watch оказались несколько неправы. На опубликованных российскими государственными СМИ не Leopard 2A6, а Strv 122 – шведская модификация Leopard 2A5, которая лучше базовой версии за счёт ряда доработок. Шведский вариант отличается усиленной ходовой частью, наличием дополнительных броневых модулей в передней части корпуса, усиленной противоминной защитой и более толстой бронёй башни. Кроме того, он получил улучшенную систему управления огнём, позволяющую захватывать и сопровождать несколько целей одновременно. В общем, по своим характеристикам "швед" практически сопоставим c Leopard 2A6.