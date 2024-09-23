Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Military Watch: Ещё один Leopard 2 уничтожен на Курском направлении
Западные эксперты отметили нежелание США и Германии поставлять Киеву современные танки взамен утраченных.

Скриншот видео телеканала "Россия 1"

Профильное издание Military Watch сообщает, что ещё один Leopard 2A6 немецкого производства был уничтожен на Курском направлении. Как говорится в материале издания, танк был уничтожен ударом беспилотника. В данном случае у западных экспертов есть неточность. Был уничтожен Strv 122, который является шведским вариантом Leopard 2A5 [прим.].

Ранее уже неоднократно публиковались кадры уничтожения американских танков M1A1 Abrams. Но Leopard 2A6 были отправлены в бой ранее американских машин, поэтому стали очень дефицитными - танки этой модели встречаются на ЛБС очень редко. В начале января 2024 года немецкие источники сообщили, что только часть Leopard 2A6 осталась в строю из-за высоких потерь.

Несмотря на то, что Украина получила в рамках военной помощи значительное количество западных танков, подавляющее большинство из них относятся к устаревшим типам, например, Leopard 1 или Leopard 2A4. Что касается Leopard 2A6, то эти танки были переданы на вооружение элитных подразделений ВСУ. К таковым относится 47-я механизированная бригада.

Leopard 2A6 стал одним из первых западных танков, попавших на видео во время неудачного контрнаступления ВСУ летом 2023 года. Некоторые танки Leopard 2 были уничтожены российской армией, некоторые экземпляры стали трофеями. Впоследствии они были использованы для изучения западных технологий и стали экспонатами выставок. К таким танкам относятся Leopard 2A6 и менее эффективные, но более распространённые Leopard 2A4.

Как сообщает Military Watch, имеются подтверждения, что один Leopard 2A4 был захвачен российской армией в декабре 2023 года. Позднее появились кадры Leopard 2A6, захваченного в апреле 2024 года. В сентябре было опубликовано видео еще одного Leopard 2A6 и M1A1 Abrams, ставших трофеями ВС РФ неподалёку от Авдеевки.

В то время, когда Германия и другие страны Европы пообещали увеличить поставки основных боевых танков Leopard 1, Берлин и Вашингтон не продемонстрировали никаких намерений поставить Киеву дополнительные Leopard 2A6 или M1A1 Abrams. Поэтому потери танков данных типов для Украины являются критическими.

Нежелание Германии и США передавать ВСУ современные танки вполне объяснимо. Во-первых, это очень дорого, поскольку тот же Abrams стоит 10 миллионов долларов (в старых версиях, вероятно, меньше), а уничтожается недорогим FPV-дроном или артиллерийским снарядом. Во-вторых, по версии западных стратегов, украинские военные не смогли грамотно распорядиться современной техникой. В-третьих, Запад не хочет делать своей военной продукции дополнительную антирекламу.

Необходимо отметить, что эксперты Military Watch оказались несколько неправы. На опубликованных российскими государственными СМИ не Leopard 2A6, а Strv 122 – шведская модификация Leopard 2A5, которая лучше базовой версии за счёт ряда доработок. Шведский вариант отличается усиленной ходовой частью, наличием дополнительных броневых модулей в передней части корпуса, усиленной противоминной защитой и более толстой бронёй башни. Кроме того, он получил улучшенную систему управления огнём, позволяющую захватывать и сопровождать несколько целей одновременно. В общем, по своим характеристикам "швед" практически сопоставим c Leopard 2A6. 

#новости #техника #армия #оружие #танки #военные новости #беспилотники #leopard 2a6 #leopard 2a5 #strv 122
+
Написать комментарий (0)
На трассе М-11 начали свои рейсы полностью беспилотные грузовики
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA анонсирует GeForce RTX 50: как новые блоки питания меняют правила игры
38
Для новейших игр 2024 года требуется как минимум GeForce RTX 4070
35
Hamster Kombat показал пользователям, сколько монет они смогут вывести
2
Генсек ООН призвал к реформе Совета Безопасности организации и предупредил о рисках множащихся кризисов
1
В России реализован самый масштабный проект создания источника возобновляемой энергии
1
Составлен топ-5 самых надежных китайских двигателей
2
Politico: столкновения между Израилем и «Хизбаллой» могут привести к конфликту в регионе
1
По данным Reuters, члены «Хизбаллы» получили пейджеры за несколько часов до их взрывов
1
iPhone 16 Pro Max занял четвёртое место в тестах камеры DxOMark
1
Впервые в мире робот провёл инспекцию внутри реактора термоядерного синтеза без участия человека
6
Владельцам смартфонов и планшетов Samsung потребуется учетная запись для обновления приложений
1
Диспетчер задач Windows 11 позволит получить быстрый доступ к информации о накопителе
+
Linux запустили на древнейшем Intel 4004 образца 1971 года — на загрузку ОС ушло более 8 дней
1
Galaxy S24 Ultra превосходит все iPhone 16 в тесте аккумулятора
1
Улучшенный генератор кадров AFMF 2 повысил fps для AMD Radeon 890M в полтора-два раза
+
Народный SSD Kingston NV3 почти на 50% обошел NV2 и достиг уровня топового WD Black SN850X
5
На ТМЗ наладят выпуск современных рядных шестицилиндровых двигателей
+
Обновление macOS Sequoia от Apple: неприятный сюрприз для разработчиков кибербезопасности
+
Цены на процессоры Intel Core Ultra 200 «Arrow Lake» раскрыты перед запуском
10
Курс токена Hamster Kombat (HMSTR) достиг $0,01
2

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 21- 22 сентября
2
Как авторы тестов видеокарт манипулируют цифрами, и что делать, если эксперты не честны на руку
150
7 неторопливых стратегий на ПК для отдыха — строим домики и восстанавливаем нервные клетки. Часть 2
5
Где скачать и как играть в EA SPORTS FC 25 без защиты Denuvo
8
Сентябрьская презентация State of Play станет главным игровым событием 2024 года
3
Ремонтируем колесо мыши Lenovo Legion M600 в домашних условиях
11
Выпущен Chimbalix 24.4 Alphachi: Обновлено ядро, меню "Пуск", и прочие доработки
15
Новый вид оружия и старый терроризм - как гражданские технологии становятся смертельными
1
Авторы Hamster Kombat вынудят платить геймеров за перевод токенов на кошельки
1

Сейчас обсуждают

linux4ever
15:05
Побрили, казалось бы что не так у оверхайпнутой поделки.
Авторы Hamster Kombat вынудят платить геймеров за перевод токенов на кошельки
FelsheR-BANz
15:04
Это он от бессилия. Всем кто не по его так делает.
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Александр Мухин
15:02
Это привычный для многих метод обхода блокировок. Я сам сейчас пользуюсь GoodbyeDPI, но не у всех он работает, провайдеры пытаются с ним бороться.
Politico: Новый пакет помощи США для Украины включает AGM-154 JSOW и ракеты для F-16
FelsheR-BANz
15:00
Ты от чего устал в понедельник синявка?
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Bernigan
15:00
Особенно тебя, там от мозга вследствие этого ничего уже не осталось, только продукт сего действа
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
corsi
14:57
В пиратки проще поиграть, чем в лицензию с кучей срани в виде учеток.
Геймеры занижают рейтинг God of War Ragnarök в Steam из-за обязательной привязки к аккаунту PSN
zik3ak
14:55
Забавно, что на пиратке этой срани нет и всё отлично.
Геймеры занижают рейтинг God of War Ragnarök в Steam из-за обязательной привязки к аккаунту PSN
Bernigan
14:55
Это ты друзей сфоткал? Может сделаешь совместную фотку с друзьями в обнимку и нам покажешь?
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
SMA
14:55
на амд встройка не лучше, во всяком случае 5700g, драйвер постоянно слетает.
Первые тесты Intel Lunar Lake показывают хорошую эффективность и высокую производительность iGPU
SMA
14:52
vsamples смотри
Процессор Intel Core Ultra 9 285K до 26% быстрее Core i9-14900K в тесте V-Ray
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем