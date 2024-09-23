Профильное издание Military Watch сообщает, что ещё один Leopard 2A6 немецкого производства был уничтожен на Курском направлении. Как говорится в материале издания, танк был уничтожен ударом беспилотника. В данном случае у западных экспертов есть неточность. Был уничтожен Strv 122, который является шведским вариантом Leopard 2A5 [прим.].
Ранее уже неоднократно публиковались кадры уничтожения американских танков M1A1 Abrams. Но Leopard 2A6 были отправлены в бой ранее американских машин, поэтому стали очень дефицитными - танки этой модели встречаются на ЛБС очень редко. В начале января 2024 года немецкие источники сообщили, что только часть Leopard 2A6 осталась в строю из-за высоких потерь.
Несмотря на то, что Украина получила в рамках военной помощи значительное количество западных танков, подавляющее большинство из них относятся к устаревшим типам, например, Leopard 1 или Leopard 2A4. Что касается Leopard 2A6, то эти танки были переданы на вооружение элитных подразделений ВСУ. К таковым относится 47-я механизированная бригада.
Leopard 2A6 стал одним из первых западных танков, попавших на видео во время неудачного контрнаступления ВСУ летом 2023 года. Некоторые танки Leopard 2 были уничтожены российской армией, некоторые экземпляры стали трофеями. Впоследствии они были использованы для изучения западных технологий и стали экспонатами выставок. К таким танкам относятся Leopard 2A6 и менее эффективные, но более распространённые Leopard 2A4.
Как сообщает Military Watch, имеются подтверждения, что один Leopard 2A4 был захвачен российской армией в декабре 2023 года. Позднее появились кадры Leopard 2A6, захваченного в апреле 2024 года. В сентябре было опубликовано видео еще одного Leopard 2A6 и M1A1 Abrams, ставших трофеями ВС РФ неподалёку от Авдеевки.
В то время, когда Германия и другие страны Европы пообещали увеличить поставки основных боевых танков Leopard 1, Берлин и Вашингтон не продемонстрировали никаких намерений поставить Киеву дополнительные Leopard 2A6 или M1A1 Abrams. Поэтому потери танков данных типов для Украины являются критическими.
Нежелание Германии и США передавать ВСУ современные танки вполне объяснимо. Во-первых, это очень дорого, поскольку тот же Abrams стоит 10 миллионов долларов (в старых версиях, вероятно, меньше), а уничтожается недорогим FPV-дроном или артиллерийским снарядом. Во-вторых, по версии западных стратегов, украинские военные не смогли грамотно распорядиться современной техникой. В-третьих, Запад не хочет делать своей военной продукции дополнительную антирекламу.
Необходимо отметить, что эксперты Military Watch оказались несколько неправы. На опубликованных российскими государственными СМИ не Leopard 2A6, а Strv 122 – шведская модификация Leopard 2A5, которая лучше базовой версии за счёт ряда доработок. Шведский вариант отличается усиленной ходовой частью, наличием дополнительных броневых модулей в передней части корпуса, усиленной противоминной защитой и более толстой бронёй башни. Кроме того, он получил улучшенную систему управления огнём, позволяющую захватывать и сопровождать несколько целей одновременно. В общем, по своим характеристикам "швед" практически сопоставим c Leopard 2A6.