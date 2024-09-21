БПЛА может осуществлять не только наблюдение и целеуказание, он может служить ретранслятором.

Комплекс "Гранат-4-Э". Фото: © Концерн "Калашников"

Концерн "Калашников" презентовал новый беспилотный летательный аппарат. Публикация, посвящённая новинке, вышла на страницах индийско-канадского аналитического издания Eurasian Times.

Как сообщается, презентация состоялась во время празднования Дня оружейника 19 сентября в Ижевске, где концерн представил комплекс дистанционного контроля и ретрансляции "Гранат-4-Э". Этот комплекс, разработанный научно-производственным объединением " Ижевские беспилотные системы" (входит в концерн "Калашников") представляет собой беспилотный летательный аппарат и мобильный пункт управления на базе автомобиля КАМАЗ.

Комплекс предназначен для беспилотного удалённого мониторинга обстановки и передачи данных в режиме реального времени в любое время суток. Летательный аппарат оснащён комплектом фото-, видео- и тепловизионного оборудования. Беспилотник из состава также способен выполнять функции ретранслятора и передавать данные в режиме времени близком к реальному на расстояние в десятки километров.

Такие особенности играют решающее значение для идентификации и последующего поражения различных целей: от отдельных боевых машин, до укреплённых позиций и переправ противника.

Сообщается, что ударный вариант комплекса "Гранат-4-Э" применялся в ходе Специальной военной операции. В мае 2024 года беспилотник "Гранат-4" попал в заголовки СМИ, когда с его помощью был уничтожен американский танк M1A1 Abrams, стоявший на вооружении ВСУ.

По данным Eurasian Times, продолжительность полёта нового беспилотника составляет 6 часов, максимальная дальность полёта – 70 километров, крейсерская скорость – 100 км/ч.