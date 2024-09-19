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crazycat21
Германия передала Украине очередной пакет военной помощи
Этот пакет был анонсирован ещё несколько недель назад.

Танковый мостоукладчик Biber на шасси Leopard 1. Фото: Бундесвер / commons.wikimedia.org

Западная коалиция продолжает активно помогать Украине поставками вооружений. Одним из главных спонсоров Киева традиционно является Германия.

Министерство обороны ФРГ объявило о доставке на украинскую территорию очередного пакета военной помощи. Прибывшая военная помощь была анонсирована ещё месяц назад. Согласно данным профильного ресурса Defence24, поставки осуществлялись в течение последних нескольких недель, а о факте передачи вооружения и военной техники сообщили только сейчас "по соображениям безопасности".

По данным издания, в состав доставленного на Украину военного имущества вошли 22 танка Leopard 1A5DK, 6 машин разминирования WiSENT 1 MC, 3 мостоукладчика Biber, инженерная машина Pionierpanzer 2A1 Dachs, 3 зенитных самоходных артиллерийских установки Cheetah (голландский вариант ЗСУ Gepard), 22 бронемашины MRAP BATT UMG, 5 вездеходов Bv206, двухзвенный вездеход Bronco ATTC, 8 топливозаправщиков Mercedes-Benz Zetros, 112 грузовых автомобилей, 2 пограничных патрульных автомобиля, 2 радара ПВО TRML-4D, 30 беспилотников Vector, 20 беспилотников RQ-35 Heidrun, 20 беспилотников Songbird, 6 беспилотных летательных аппаратов Hornet XR, 20 морских надводных беспилотных аппаратов Sonobot 5, 12 радаров наземного наблюдения, 10 пулемётов MG3, 2 вертолётных комплекса самообороны, 61000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм [вероятно, они вошли в чешскую инициативу] и 1 миллион патронов к стрелковому оружию. Интересно, что патроны в перечне, опубликованном Defence24, почему-то не указаны.

На первый взгляд помощь со стороны Берлина довольно внушительная. Но по факту не такая она и большая в масштабах ВСУ, тем более если учесть сколько западной техники они потеряли за последние полтора месяца только на одном направлении. 

#новости #техника #армия #оружие #автомобили #танки #военные новости #беспилотники #пво #leopard 1a5
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