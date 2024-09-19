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crazycat21
Власти Литвы утвердили план по увеличению численности армии
Также к 2030 будет сформирована мотопехотная дивизия численностью 17,5 тысяч человек.

Фото: Министерство обороны Литвы

Правительство Литвы утвердил план по развитию вооружённых сил на 2024 – 2030 годы, подготовленный Министерством национальной обороны. Согласно плану, предполагается значительное увеличение численности личного состава литовской армии, а также формирование нового соединения – мотопехотной дивизии. Соответствующую информацию опубликовали СМИ прибалтийской республики.

Планируется, что к 2030 году проходить службу в литовской армии будут 15,5 тысяч профессиональных военнослужащих, а численность подготовленного действующего резерва должна составлять 50 тысяч человек. По данным военного ведомства, такие цифры предложены с учётом складывающейся геополитической обстановки.

Что касается мотопехотной дивизии, то, как сказал министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, её численность вместе с приданными подразделениями составит 17,5 военнослужащих.

"В настоящее время планируется дополнить основной состав армии новым армейским подразделением –пехотной дивизией. Воинскую часть размером с дивизию необходимо формировать поэтапно до 2030 года, усиливая уже существующие воинские части литовской армии и создавая новые воинские части", – заявил Лауринас Кащюнас.

Дивизия будет сформирована из профессиональных военнослужащих, добровольцев, военнослужащих по призыву и солдат действующего резерва армии.

Также с 2025 года начнётся постепенное увеличение количества призывников. С 2027 года обязательную военную службу ежегодно будут проходить более 6 тысяч молодых людей. 

Необходимо отметить, что современная дивизия, даже мотопехотная,  сухопутных войск абсолютно любой армии предусматривает наличие в её составе средств усиления и поддержки. К таковым относятся артиллерийские и танковые подразделения. С артиллерией в литовской армии всё в порядке, она имеется в наличии. Зато с танками проблема – их нет ни одного. 

В идеале в составе новой дивизии должен быть танковый полк. Но на оснащение танкового полка у Литвы просто нет денег. Поэтому власти республики решили остановиться на танковом батальоне.

В январе 2024 года Государственный совет по обороне республики утвердил закупку танков Leopard 2 производства Германии. Планируется приобрести от 40 до 50 таких боевых машин. Но есть нюанс. Всё упирается в отсутствие средств.

Как заявил в конце апреля 2024 года министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, танковый батальон в составе мотопехотной дивизии может быть сформирован к 2035 году. Поэтому оптимальным вариантом приобретения танков является их покупка повзводно. 

#новости #политика #армия #европа #геополитика #литва #прибалтика #солдаты
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