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crazycat21
Франция планирует модернизировать предназначенные для Украины истребители Mirage-2000-5
После модернизации эти самолёты смогут выполнять ударные задачи.

Истребители Mirage 2000-5. Фото: © AP Photo/ Department of Defense, Darren Hilder, HO

В начале июня 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что его страна готова передать Украине истребители Mirage-2000-5 и обучить на них украинских лётчиков. При этом количество запланированных к передаче самолётов и сроки их поставки не раскрывались. 

Теперь же стало известно, что Франция объявила об усилении военной поддержки Украины "путём модернизации истребителей Mirage-2000-5", которые она обещала поставить. Об этом со ссылкой на французские СМИ сообщает профильный ресурс Army Recognition.

После завершения процесса модернизации французские самолёты получат возможность применения ударного вооружения (смогут наносить удары по наземным целям), что знаменует собой отход от традиционной роли Mirage-2000-5 как чистого истребителя. Модернизация будет проводиться на авиационной базе Казо.

Эта авиабаза, расположенная на юге Франции, имеет долгую историю испытаний и сертификации военных самолётов. Среди них различные варианты серии Mirage, такие, как Mirage F1, Mirage 3 и Mirage 2000, а также Rafale. Участие в обновлении Mirage-2000-5 подчеркивает высокую роль базы в оснащении вооруженных сил для удовлетворения меняющихся требований современного боя.

Army Recognition пишет, что запланированные усовершенствования позволят истребителям Mirage-2000-5 выполнять целый ряд боевых задач помимо непосредственного перехвата воздушных целей. Тем самым должен быть удовлетворён запрос Украины в универсальных боевых самолётах. Ранее Париж уже поставил Киеву крылатые ракеты SCALP-EG большой дальности и высокоточные планирующие бомбы AASM Hammer производства Safran. Эти авиационные средства поражения могут быть интегрированы в комплекс вооружения истребителей Mirage-2000-5, что должно усилить возможности Украины в нанесении ударов по наземным целям.

Отмечено, что Mirage 2000-5, находящийся на вооружении французских ВВС почти 25 лет, имеет обладает меньшим боевым потенциалом по сравнению с современным Rafale, но остается ключевым компонентом обороны Франции. Несмотря на то, что он разрабатывался как истребитель, самолёт может наносить удары по наземным целям. Правда, ВВС Франции никогда не применяли его в роли ударного самолёта. Mirage 2000-5. Он оснащён доплеровским многоцелевым радаром, способным отслеживать несколько целей одновременно, и может запускать ракеты MICA класса "воздух-воздух" средней дальности по целям на дистанции до 80 километров.

В настоящее время в распоряжении французских ВВС имеется 26 истребителей Mirage 2000-5. Большая часть из них стоит на вооружении эскадрильи 1/2 "Сигонь" (авиабаза Люксей-Сен-Совер). Передача этих самолётов Украине вызывает массу вопросов из-за их ограниченного количества и важности для французских военных операций. Поэтому создаётся международная коалиция, похожая на ту, что передаёт Киеву истребители F-16. Потенциально дополнительные Mirage 2000-5 могут предоставить Катар и Объединённые Арабские Эмираты.

Как сообщает Army Recognition, некоторые эксперты довольно скептически относятся к пригодности французских самолётов для нужд Украины. Создание логистических цепочек и обучение лётчиков на новый тип может помешать развёртыванию истребителей F-16, которые считаются более подходящими для нужд украинских Воздушных сил. Украине в первую очередь нужны ракеты большой дальности для противодействия российским самолётам, действующим далеко от ЛБС, чего Mirage 2000-5 не может обеспечить в полной мере. С помощью ракет MICA французские истребители смогут удерживать бомбардировщики ВКС России на расстоянии не более 100 километров.

Несмотря на свой возраст, технология радиолокационного наведения ракеты Mirage 2000-5 обеспечивает тактическое преимущество. Её радиолокационная система позволяет наводить ракету на цель и активирует датчики наведения только в последний момент, сводя к минимуму шансы потенциального противника на уклонение. В сочетании с технологией передачи данных Mirage это позволяет переключать цели в полете, добавляя элемент неожиданности в воздушном бою.

#новости #армия #оружие #авиация #ракеты #франция #истребители #военные новости #самолеты #mirage-2000-5
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