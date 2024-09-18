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crazycat21
Министр обороны Румынии: НАТО необходимо реагировать на нарушение своих границ беспилотниками РФ
Министр обороны Румынии Ангел Тылвэр 18 сентября заявил, что блок НАТО должен предпринять "решительные скоординированные" меры в ответ на инциденты, в ходе которых российские ракеты или беспилотники, выпущенные по территории Украины, вторгаются в воздушное пространство альянса. Об этом сообщает Reuters.

ЗРК Patriot румынской армии. Фото: © AFP 2024 / DANIEL MIHAILESCU

Своё заявление румынский чиновник сделал в ходе встречи министров обороны государств восточного фланга НАТО. Ранее эти министры уже неоднократно отмечали, что действия России в Черноморском регионе вызывают "глубокую обеспокоенность".

Незадолго до встречи глав военных ведомств, российские беспилотники якобы вторгались в воздушное пространство Румынии и Латвии, после чего оба аппарата потерпели крушение. Данные факты побудили официальных лиц призвать к принятию мер по совместному противодействию "вторжениям" России в воздушное пространство альянса.

Недавно Украина обвинила Россию в том, что она нанесла ракетный удар по гражданскому судну-зерновозу, находившемуся неподалёку от берегов Румынии. Это ещё больше обострило напряжённость между НАТО и Москвой.

 Глава румынского оборонного ведомства проинформировал, что страны "Бухарестской девятки" (B9) сильно обеспокоены неоднократными "вторжениями" российских беспилотников и ракет в воздушное пространство Польши, Румынии и Латвии. Кроме того, Тылвэр отметил эскалацию напряжённости вдоль всего восточного фланга Североатлантического альянса. Поэтому он считает, что союзники должны предпринять "решительные и скоординированные действия", чтобы противостоять угрозам. Румынский политик также считает необходимыми скорейшее внедрение ротационной модели ПВО и интегрированной ПРО.

"Бухарестская девятка" (B9) – региональное объединение стран восточного фланга Североатлантического альянса. В него входят Болгария, Румыния, Венгрия, Словакия, Чехия, Польша, Литва, Латвия и Эстония [прим.].

Как сообщает Reuters, заместитель министра обороны Польши Павел Залевский сказал, что на встрече министров обороны стран НАТО, которая запланирована на октябрь, необходимо будет рассмотреть вопрос об уничтожении беспилотников, вторгшихся в воздушное пространство альянса.

По версии этого чиновника, у Польши есть "подтверждение" гибридных атак на союзников, а также подтверждение участия Белоруссии в действиях России.

#новости #политика #армия #нато #военные новости #беспилотники #пво #про #бухарестская девятка
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