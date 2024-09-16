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crazycat21
Швеция возглавит передовые силы НАТО в Финляндии
В непосредственной близости от российских границ скоро появится ещё одна многонациональная группировка альянса.

Фото: Вооружённые силы Финляндии

До недавнего времени Швеция, ранее неоднократно воевавшая с Россией, сохраняла подчёркнутый нейтралитет. Однако после вступления этой Скандинавской страны в Североатлантический альянс она из перестала быть нейтральным государством. Стало известно, что Швеция возглавит передовые сухопутные силы НАТО (Forward Land Forces, FLF) в Финляндии, то есть войска, размещённые непосредственно у границ России. 

Как сообщает агентство Reuters, власти Финляндии "с радостью" восприняли факт того, что именно шведы будут возглавлять процесс размещения сухопутных войск НАТО на территории страны.

"Шведское правительство намерено взять на себя роль рамочной страны для передовых сухопутных войск в Финляндии", – заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон на совместной пресс-конференции со своим финским коллегой Антти Хяккяненом в Стокгольме.

Главы оборонных ведомств заявили, что процесс пока находится в ранней стадии. При этом было добавлено, что назначение страны, которая будет руководить передовыми силами НАТО на территории Финляндии, будет осуществляться коллективно. Как сказал министр обороны Швеции, FLF могут быть созданы через один-два года.

Решение о составе и масштабах присутствия НАТО в Финляндии еще не приняты. Антти Хяккянен заявил, что его стране не нужны такие же многонациональные силы, как в Прибалтике, учитывая значительный размер финских сил. Но если ситуация с безопасностью ухудшится, то может быть принято решение об увеличении количества военных учений с привлечением определённых государств блока.

Пол Йонсон сообщил, что две соседние страны стремятся улучшить свою трансграничную мобильность в военных целях, устраняя технические, административные и правовые препятствия.

По данным шведского телеканала SVT, штаб-квартира передовых сил НАТО будет размещена в Лапландии. Там будут работать несколько десятков штабных офицеров. Точное место, где будет расположен штаб, пока не определено. Также неизвестно, какие именно страны могут отправить свои контингенты для участия в передовых силах альянса.

#россия #новости #армия #нато #военные новости #швеция #финляндия #многонациональные силы
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