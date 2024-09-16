Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Defence24: Украина получила партию оплаченных Данией самоходных гаубиц
Установки произведены на украинских предприятиях.

САУ 2С22 "Богдана" на шасси грузовика Tatra. Фото: соцсети

ВСУ получили все 18 произведенных на украинских предприятиях самоходных колёсных гаубиц 2С22 "Богдана", выпуск которых обеспечила Дания. На выполнение заказа ушло два месяца. Об этом сообщает профильный ресурс Defence24.

Таким образом, как считает Defence24, имеется наглядное подтверждение того, что производственные мощности военно-промышленного комплекса Украины позволяют выпускать 10 колёсных гаубиц 2С22 "Богдана" каждый месяц. Такие темпы производства позволяют не только восполнять потери, но и постепенно заменять артиллерийские системы калибра 152 мм и 155 мм советского производства.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что производить вооружение на Украине гораздо дешевле, чем на Западе.

Дания регулярно выделяет средства для поддержки Украины, направляя их для финансирования украинской промышленности. В настоящее время на эти цели уже было выделено несколько сотен миллионов евро, что позволяет "обеспечить увеличение производственных мощностей, постоянные поставки оружия, а также развитие производственных возможностей отдельных компаний и заводов". По мнению аналитиков Defence24, такой подход представляется очень эффективным, поскольку он не только поддерживает украинскую промышленность, но и ускоряет процесс снабжения ВСУ необходимой техникой.

2С22 "Богдана" – украинская 155-мм самоходная гаубица на грузовом колёсном шасси. Установку разработал Новокраматорский завод строительных машин (НКМЗ). Изначально орудие устанавливалось на шасси военного грузовика КрАЗ-6322 с колёсной формулой 6×6, оснащённого бронекабиной. Из-за структурных проблем на Кременчугском автозаводе впоследствии шасси было заменено. Сейчас базой для орудия является грузовик МАЗ-6317 (выпускаемый по лицензии под наименованием "Богдан-6317") с колёсной формулой 6×6. Эта машина получила кабину аналогичную той, которая используется в командном пункте РКП-360 из состава противокорабельного комплекс Р-360 "Нептун". Установка с таким шасси получила обозначение "версия 2.0".

Ещё одним альтернативным шасси для САУ "Богдана" является чешский грузовик Tatra T815-7T3RC1 с колесной формулой 8х8 с бронированной кабиной Puma (версия 3.0). Но в настоящее время гаубица монтируется и на шасси гражданских грузовиков Tatra c кабинами, аналогичными версии 2.0. Такой вариант называется версией 4.0. Отмечено, что артиллерийская система может устанавливаться и на другие грузовики, например на немецкие MAN.

В исходной конфигурации (на шасси КрАЗ) полная масса установки "Богдана" составляет 28 тонн. Возимый боекомплект состоит из 20 выстрелов и комплекта метательных зарядов. Пушка-гаубица оснащена современной системой управления огнём. Максимальная дальность стрельбы составляет 40 километров при использовании снарядов с донным газогенератором и 50-60 километров при использовании активно-реактивных боеприпасов. Теоретическая максимальная скорострельность составляет 5-6 выстрелов в минуту.

Польские аналитики в очередной раз лукавят. Пытаются выдать желаемое за действительное. Они заявили, что местное производство позволит Украине не только восполнить потери в артиллерии, но и заменить советские артсистемы. Что такое десять установок в месяц? А абсолютно ничего с учётом потерь в артиллерии, которые ежедневно несут ВСУ. А если бы такие страны как Дания не финансировали производство, то пополнять вооружение было бы просто не чем.

#новости #армия #оружие #военные новости #артиллерия #дания #сау #богдана #2с22 богдана
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России стартует строительство новой дороги в Крым
6
По мнению датамайнера Thour, Steam может уйти из России.
24
Android 15 внедряет функцию ограничения заряда до 80%
22
РФ проложит новую железную дорогу через Кавказский хребет
+
Создатели Kingdom Come: Deliverance 2 раскрыли новые детали проекта
+
Google тестирует «оконный» режим для Android планшетов
+
Defense News: Франция первой в мире испытала лазеры для безопасной спутниковой связи
1
Разработчики сторонних лаунчеров для Android объединяются, чтобы выразить недовольство Google
4
AMD FSR 3 в Cyberpunk 2077 ощутимо повышает fps, но приводит к появлению заметных артефактов
12
Компания AMD начала скрывать часть надписей на коробках с процессорами Ryzen чёрной наклейкой
1
Транспортные самолёты в обмен на истребители: Бразилия и Индия ведут переговоры о бартерной сделке
1
Ubisoft перепутала Японию с Китаем в новом трейлере Assassin’s Creed Shadows
6
Информатор опубликовал данные о стоимости и периоде анонса игровой консоли Nintendo Switch 2
+
В сети появились свежие слухи про GTA 6 о сюжете и геймплее
2
Google Meet внедряет функцию автоматического создания заметок на Android
+
Новый подход к спутниковой связи: ученые предлагают сократить количество спутников
+
Новые правила для владельцев самокатов и электровелосипедов вступят в силу с 1 сентября 2026 года
2
На заводе АвтоВАЗ начали выпускать новую модель Lada Vesta SW Cross в самой полной комплектации
+
Новые дороги для новых субъектов: "Автодор" вводит 700 км инфраструктуры
+
Lenovo подтверждает приближающийся анонс игрового планшета Legion Y700 (2024)
+

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 14-15 сентября
1
5 новых «корейцев», которые можно купить дешевле 2,5 млн в России
4
Xbox списывает 50 млрд долларов убытков в виде неликвидных активов
6
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
106
7 неторопливых стратегий на ПК для отдыха — строим домики и восстанавливаем нервные клетки
5
Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
9
Как создать шаблон в Notion для изучения английского языка
6
О том, как РККА разгромила итальянцев под Сталинградом
1

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
13:49
Так там справка есть.что состоит на учете в ПНД
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
Артём Николаев
13:45
За подчёркивание, что последние 150 лет все модели строились для свободного рынка, а сейчас лютый рандом - плюсик. Насчёт военной экономики не согласен. Экономика развивается, когда есть круговорот ре...
Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
Дмитрий Малинин
13:42
Мало знать себе цену-нужно ещё пользоваться спросом, да Интел?
Intel в 2022 году могла получить контракт Sony на выпуск чипов для PlayStation 6
wild cat
13:38
<Ещё одним альтернативным шасси для САУ "Богдана" является чешский грузовик Tatra T815-7T3RC1 с колесной формулой 8х8 с бронированной кабиной Puma (версия 3.0).> А где на фото 8Х8? вижу 4Х4.
Adobe запустит инструмент для создания видео на базе искусственного интеллекта к концу 2024 года
Михаил Цыганков
13:33
С двенадцатой модели смысла переходить нет
OnePlus 13 с Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4,экраном 2К и батареей 6000 мАч выйдет в октябре
VirussX
13:31
В Белом доме анонсировали существенный пакет военной помощи для Украины
VirussX
13:27
Потужный всхрюк. 🐖🐷😅
В России стартует строительство новой дороги в Крым
Семён Шумков
13:22
Из shit baby
Ubisoft перепутала Японию с Китаем в новом трейлере Assassin’s Creed Shadows
El Grechko
13:20
Надо было лишние деньги в Конкорд инвестировать, и с инфляцией поборолись бы и любимке бы помогли. Верно, Васюта?
Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
Александр Дедок
13:13
Ставка повышается для чего - чтобы народ нес деньги в банки и вклады делал а не покупал товары, боясь что деньги обесценятся. Отметил тенденцию - за несколько лет резко выросло предложение кредитных ...
Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем