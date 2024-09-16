Установки произведены на украинских предприятиях.

САУ 2С22 "Богдана" на шасси грузовика Tatra. Фото: соцсети

ВСУ получили все 18 произведенных на украинских предприятиях самоходных колёсных гаубиц 2С22 "Богдана", выпуск которых обеспечила Дания. На выполнение заказа ушло два месяца. Об этом сообщает профильный ресурс Defence24.

Таким образом, как считает Defence24, имеется наглядное подтверждение того, что производственные мощности военно-промышленного комплекса Украины позволяют выпускать 10 колёсных гаубиц 2С22 "Богдана" каждый месяц. Такие темпы производства позволяют не только восполнять потери, но и постепенно заменять артиллерийские системы калибра 152 мм и 155 мм советского производства.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что производить вооружение на Украине гораздо дешевле, чем на Западе.

Дания регулярно выделяет средства для поддержки Украины, направляя их для финансирования украинской промышленности. В настоящее время на эти цели уже было выделено несколько сотен миллионов евро, что позволяет "обеспечить увеличение производственных мощностей, постоянные поставки оружия, а также развитие производственных возможностей отдельных компаний и заводов". По мнению аналитиков Defence24, такой подход представляется очень эффективным, поскольку он не только поддерживает украинскую промышленность, но и ускоряет процесс снабжения ВСУ необходимой техникой.

2С22 "Богдана" – украинская 155-мм самоходная гаубица на грузовом колёсном шасси. Установку разработал Новокраматорский завод строительных машин (НКМЗ). Изначально орудие устанавливалось на шасси военного грузовика КрАЗ-6322 с колёсной формулой 6×6, оснащённого бронекабиной. Из-за структурных проблем на Кременчугском автозаводе впоследствии шасси было заменено. Сейчас базой для орудия является грузовик МАЗ-6317 (выпускаемый по лицензии под наименованием "Богдан-6317") с колёсной формулой 6×6. Эта машина получила кабину аналогичную той, которая используется в командном пункте РКП-360 из состава противокорабельного комплекс Р-360 "Нептун". Установка с таким шасси получила обозначение "версия 2.0".

Ещё одним альтернативным шасси для САУ "Богдана" является чешский грузовик Tatra T815-7T3RC1 с колесной формулой 8х8 с бронированной кабиной Puma (версия 3.0). Но в настоящее время гаубица монтируется и на шасси гражданских грузовиков Tatra c кабинами, аналогичными версии 2.0. Такой вариант называется версией 4.0. Отмечено, что артиллерийская система может устанавливаться и на другие грузовики, например на немецкие MAN.

В исходной конфигурации (на шасси КрАЗ) полная масса установки "Богдана" составляет 28 тонн. Возимый боекомплект состоит из 20 выстрелов и комплекта метательных зарядов. Пушка-гаубица оснащена современной системой управления огнём. Максимальная дальность стрельбы составляет 40 километров при использовании снарядов с донным газогенератором и 50-60 километров при использовании активно-реактивных боеприпасов. Теоретическая максимальная скорострельность составляет 5-6 выстрелов в минуту.

Польские аналитики в очередной раз лукавят. Пытаются выдать желаемое за действительное. Они заявили, что местное производство позволит Украине не только восполнить потери в артиллерии, но и заменить советские артсистемы. Что такое десять установок в месяц? А абсолютно ничего с учётом потерь в артиллерии, которые ежедневно несут ВСУ. А если бы такие страны как Дания не финансировали производство, то пополнять вооружение было бы просто не чем.