Государственное СМИ страны показало миру визит Ким Чен Ына на оборонный завод.

Фото: Rodong Sinmun

Недавно были опубликованы фотографии, которые запечатлели северокорейского лидера Ким Чен Ына во время посещения одного из предприятий КНДР, которое занимается обогащением урана. Об этом сообщает американское издание Business Insider.

Визит Ким Чен Ына предоставил редкую возможность заглянуть "внутрь" северокорейской ядерной программы. Кроме того, он является чётким сигналом противникам КНДР, пытающимся сдержать программу Пхеньяна. В первую очередь это сигнал для США.

Фотографии визита северокорейского лидера были опубликованы официальными СМИ КНДР 13 сентября 2024 года. Пока остаётся неясным, когда они были сделаны, и где находится предприятие по обогащению урана.

Фото: Rodong Sinmun

Как пишет Business Insider, продемонстрированный "стерильный" объект свидетельствует о возможностях изолированной страны производить ядерное оружие.

Согласно сообщению ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи), целью визита Ким Чен Ына на предприятие по обогащению урана стало "ознакомление с производством ядерных боеголовок и текущим производством ядерных материалов, а также постановка важных задач, касающихся долгосрочного плана по увеличению производства оружейных ядерных материалов". Глава КНДР похвалил работу по производству материалов, необходимых для создания ядерных боеголовок. Северокорейский лидер также разъяснил новую стратегию страны по наращиванию своих ядерных сил, сославшись на угрозы со стороны США и ситуацию в сфере безопасности, с которой сталкивается КНДР.

Северная Корея уже давно сделала ядерную программу одним из главных приоритетов государственной политики. И несмотря на санкции, постоянно демонстрирует прогресс в разработке ядерного оружия.

Business Insider сообщает, что Штаты и их союзники очень долго работали над денуклеаризацией Северной Кореи и даже достигли "знаменательного момента" – саммита в Ханое, состоявшегося в 2019 году. Правда, тогда переговоры с КНДР не увенчались успехом. Визит Ким Чен Ына на предприятие по обогащению урана является свидетельством того, что Пхеньян не отказался от своей программы.

Хотя стремление КНДР к созданию ядерного оружия и средств его доставки (ракет) привело к тому, что она превратилась в страну-изгоя для большей части мирового сообщества, она не одинока. У неё давние партнёрские отношения с соседним Китаем. Кроме того, у страны стратегическое партнёрство с Россией, от которой она может получить продовольствие, топливо и, возможно, даже передовые военные технологии.