Только кто эти машины просто так отдаст? Ведь они стоят немалых денег и их всегда можно продать.

Вертолёт AH-1Z Viper Корпуса морской пехоты США. Фото: commons.wikimedia.org

Пока власти Словакии колеблются относительно плана предыдущего правительства страны по приобретению у США дюжины ударных вертолётов AH-1Z Viper, украинские чиновники усилили лоббирование в Вашингтоне, с целью получения этих машин Киевом "для защиты страны". Об этом пишет профильный ресурс Defense News.

Ещё в июне этого года Госдеп США одобрил предварительную продажу 12 вертолётов производства фирмы Bell иностранному покупателю – Словакии. Предполагаемая сумма сделки составляет 600 миллионов долларов, что существенно больше суммы, озвученой прошлому правительству Словакии. Ранее называлась сумма 340 миллионов долларов. Скидка была отчасти обусловлена тем, что сделка с первоначально запланированным покупателем американской техники – Пакистаном, сорвалась.

Defense News сообщает, что один из высокопоставленных чиновников отрасли, близкий к переговорам, рассказал о том, что официальная Братислава с того момента хотела "отделить" скидку от покупки вертолётов AH-1Z Viper. Словацкие власти хотели использовать её при других потенциальных покупках американского вооружения – истребителей F-16 или систем ПВО. Такая позиция властей Словакии вызвала раздражение в Вашингтоне.

Между тем Украина проявляет интерес к вертолётам AH-1Z Viper ещё с 2022 года. Ещё тогда Генштаб ВСУ отправил в Вашингтон письмо, с просьбой поставить эти машины через механизм иностранных военных продаж (FMS).

Как заявил депутат Верховной Рады Вадим Ивченко, эти вертолёты "необходимы" украинским солдатам, которые сражаются на Донбассе и в Запорожье, а также "проводят операцию" в Курской области. Ивченко заявил, что написал письмо американским законодателям с просьбой убедить администрацию Байдена перенаправить вертолёты на Украину, если Словакия от них откажется.

С его слов, эта страна должна определится, какое оружие ей необходимо, и если ей не нужны вертолёты, то эти машины должны оказаться на Украине "как можно скорее". Кроме того парламентарий заявил, что власти Украины прилагают все усилия для организации производства вертолётов фирмы Bell на специально выделенном украинском предприятии.

Defense Post сообщает, что в марте 2023 года тогдашний министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что Штаты предложили стране приобрести ударные вертолёты вместе с вооружением суммарной стоимостью около одного миллиарда долларов за треть их стоимости. Такая низкая цена являлась компенсацией Словакии за истребители МиГ-29 и ЗРК "Куб", переданные Украине.

Однако новое правительство страны во главе с Робертом Фицо заявило, что ударные вертолёты не являются приоритетом в оборонных потребностях страны. Вместо этого словацкое правительство предпочло бы использовать скидку при приобретении комплексов ПВО Patriot или дополнительных истребителей F-16. Ещё в 2018 году Братислава заказала 14 самолётов данного типа.

Вряд ли Вашингтон послушает лоббистов, действующих в интересах Киева. Новые ударные вертолёты стоят больших денег. И на них можно найти покупателя, который готов заплатить.