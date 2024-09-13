Потому что оказалось, что отдать дешевле, чем утилизировать.

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Согласно данным Национальной аудиторской службы Великобритании (NAO), оказанная военная помощь Украине включает в себя огромное количество устаревшего оборудования и снаряжения. Если бы это имущество не было бы передано Киеву, то в противном случае его всё равно пришлось бы утилизировать. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Post.

Всестороннее расследование военной поддержки Киева со стороны Великобритании показало, что Министерство обороны страны отдавало приоритет передаче той номенклатуры военного имущества, которая подлежала уничтожению или замене. Например, в марте 2022 британское оборонное ведомство передало Украине 17 тысяч пар неиспользованных военных ботинок, которые должны были быть уничтожены.

"Если бы МО не смогло продать этот излишек, его пришлось бы отправить на свалку. В некоторых случаях пожертвование запасов сокращало отходы или расходы, связанные с утилизацией", – отмечается в отчете NAO.

Тем не менее аудиторская служба Великобритании считает, что несмотря на передачу устаревшего имущества, эти поставки по-прежнему имеют непосредственную военную ценность для Украины.

Как сообщает Defense Post, по состоянию на март 2024 года Великобритания передала Украине военной техники из своих запасов на сумму 171,5 миллиона фунтов стерлингов (225 миллиона долларов). Правда, ресурс не уточняет за какой период [прим.].

Хотя подробности не разглашаются, но зато отмечено, что переданные предметы представляют собой "ценное военное имущество", которое поможет украинским силам выжить на передовой.

В то же время отмечено, что в середине 2023 официальный Лондон резко сократил поставки из наличия из-за неприемлемых рисков для обороноспособности самой Великобритании.

Национальная аудиторская служба уже обнаружила, что подготовка солдат ВСУ в Великобритании негативным образом повлияла на возможность обучения солдат британской армии. Четверть учебных объектов отведено для подготовки украинцев, что затрудняет доступ к полигонам британских подразделений.

По мнению Гарета Дэвиса, руководителя NAO, Великобритания, планируя дальнейшую поддержку Украины, должна соблюдать баланс между стратегическими интересами и сохранением собственного военного потенциала.

P.S. С учётом приведённой выше суммы, вероятно, в данном случае речь идёт именно о поставках снаряжения, обмундирования и средств индивидуальной защиты.