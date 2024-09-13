Отряд кораблей ВМС Германии в составе фрегата "Баден-Вюртемберг" и судна снабжения "Франкфурт-на-Майне" 13 сентября прошёл через "уязвимый" Тайваньский пролив, совершив первый подобный транзит за последние два десятилетия [для немецкого флота, прим.] на фоне растущей напряжённости между КНР и Тайванем. Об этом сообщает агентство Reuters.
Китай, который называет "демократически управляемый" Тайвань своей территорией, утверждает, что только он вправе осуществлять суверенитет и юрисдикцию над проливом. В свою очередь, Тайвань и США называют пролив, через который проходит около половины мирового флота торговых судов, международным водным путём.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе своего выступления в Берлине, подтвердил проход немецких кораблей через Тайваньский пролив.
"Международные воды есть международные воды. Это самый короткий и, учитывая погодные условия, самый безопасный маршрут. Поэтому мы проходим через него", – заявил он.
Reuters cо ссылкой на органы безопасности Германии сообщает, что немецкие корабли окончательно покинут воды Тайваньского пролива в субботу, 14 сентября.
Ещё до подтверждения прохода немецких кораблей, представитель МИД Китая, заявил, что Пекин осуждает оправдания нарушения суверенитета Китая.
"Мы решительно выступаем против провокаций и создания угрозы суверенитету и безопасности Китая под лозунгом "свободы судоходства", – заявил Мао Нин на очередной пресс-конференции.
Военные корабли США проходят через пролив примерно раз в два месяца, вызывая недовольство Пекина. Некоторые союзники США, такие как Канада и Великобритания, также совершают периодические транзитные рейсы.
Один из анонимных источников в органах безопасности Германии сообщил агентству Reuters, что проход немецких кораблей через Тайваньский пролив стал "громким и ясным" заявлением Берлина о том, что он вместе с союзниками готов соблюдать международные правила.
Китай, который никогда не отказывался от претензий на Тайвань, за последние пять лет существенно активизировал военную деятельность вокруг острова.