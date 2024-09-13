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crazycat21
Reuters: Корабли ВМС Германии прошли через Тайваньский пролив
В Берлине назвали проход кораблей "ясным и громким" сигналом Пекину о том, что Германия придерживается международных правил.

Фрегат "Баден-Вюртемберг" и судно снабжения ""Франкфурт-на-Майне". Фото: Фото: Leon Rodewald / Bundeswehr

Отряд кораблей ВМС Германии в составе фрегата "Баден-Вюртемберг" и судна снабжения "Франкфурт-на-Майне" 13 сентября прошёл через "уязвимый" Тайваньский пролив, совершив первый подобный транзит за последние два десятилетия [для немецкого флота, прим.] на фоне растущей напряжённости между КНР и Тайванем. Об этом сообщает агентство Reuters.

Китай, который называет "демократически управляемый" Тайвань своей территорией, утверждает, что только он вправе осуществлять суверенитет и юрисдикцию над проливом. В свою очередь, Тайвань и США называют пролив, через который проходит около половины мирового флота торговых судов, международным водным путём.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе своего выступления в Берлине, подтвердил проход немецких кораблей через Тайваньский пролив.

"Международные воды есть международные воды. Это самый короткий и, учитывая погодные условия, самый безопасный маршрут. Поэтому мы проходим через него", – заявил он.

Reuters cо ссылкой на органы безопасности Германии сообщает, что немецкие корабли окончательно покинут воды Тайваньского пролива в субботу, 14 сентября.

Ещё до подтверждения прохода немецких кораблей, представитель МИД Китая, заявил, что Пекин осуждает оправдания нарушения суверенитета Китая.

"Мы решительно выступаем против провокаций и создания угрозы суверенитету и безопасности Китая под лозунгом "свободы судоходства", – заявил Мао Нин на очередной пресс-конференции.

Военные корабли США проходят через пролив примерно раз в два месяца, вызывая недовольство Пекина. Некоторые союзники США, такие как Канада и Великобритания, также совершают периодические транзитные рейсы.

Один из анонимных источников в органах безопасности Германии сообщил агентству Reuters, что проход немецких кораблей через Тайваньский пролив стал "громким и ясным" заявлением Берлина о том, что он вместе с союзниками готов соблюдать международные правила.

Китай, который никогда не отказывался от претензий на Тайвань, за последние пять лет существенно активизировал военную деятельность вокруг острова.

#новости #политика #китай #германия #тайвань #флот #корабли #баден-вюртемберг
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