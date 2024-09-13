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crazycat21
Forbes опубликовал карту стоимости природных ресурсов Украины
Возможно, именно из-за желания получить доступ к богатейшим ресурсам Вашингтон продолжает спонсировать Киев.

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Коллективный Запад, во главе с США продолжает оказывать Киеву всевозможную военную и финансовую помощь. На эту помощь с начала Специальной военной операции уже потрачены многие десятки миллиардов долларов. При этом западные политики объясняют необходимость оказания такой помощи тем, что необходимо защитить демократические ценности и суверенитет Украины. Так ли это на самом деле?

Возможно, истинная причина западной военной помощи, оказываемой Киеву, на самом деле в другом. Кстати, некоторые европейские страны оказывают эту помощь даже в ущерб себе. С чего бы вдруг?

Недавно в сети появился видеоролик [он был снят ещё 21 мая, прим.], на котором запечатлены Владимир Зеленский и американский сенатор Линдси Грэм* (внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ). Американский политик прямо объяснил, чем его стране так выгоден затянувшийся военный конфликт высокой интенсивности. 

"Украинцы сидят на минералах стоимостью в триллион долларов, которые могут быть полезны для американской экономики. Поэтому я хочу, чтобы мы продолжали помогать Украине", – подчеркнул сенатор.

Также политик заявил, что украинские солдаты ведут бои с ВС РФ для того, чтобы этого не пришлось делать американским военным.

Таким образом, американский сенатор ясно дал понять, что Вашингтон не особо переживает за население Украины. Америке просто нужны ресурсы. И Штаты не намерены эти ресурсы просто так отдавать России. Всё элементарно.

Дальше ещё интереснее. Законодатель из США несколько ошибся в оценке стоимости природных богатств Украины. Триллион долларов – это очень много. Но всё гораздо серьёзнее. 

Американский деловой журнал Forbes опубликовал карту стоимости природных богатств Украины по регионам. И даже неспециалист, бегло взглянув на картинку, сразу поймёт, в чём интерес Вашингтона и крупных корпораций, который стоят за представителями американского истеблишмента.

Например, стоимость природных ресурсов только одной Днепропетровской области оценивается в 3,5 триллиона долларов. Богатейшим регионом показан Донбасс – территория нынешних ДНР и ЛНР. Обе республики являются полноправными субъектами Российской Федерации. Оценочная стоимость природных богатств, сосредоточенных на территории Донбасса составляет 7 триллионов американских долларов. 

Теперь становится понятно, почему США опасаются поражения Украины и продолжают довольно щедро спонсировать Киев.

*Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ.

#новости #украина #сша #политика #экономика #ресурсы
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