Потому что своих систем почти нет, а купить – очень дорого.

ЗРК Patriot бундесвера. Фото: Bundeswehr / Tom Twardy

Как сообщается, способность отражать удары баллистическими ракетами является одним из самых больших пробелов в обороне союзников. А оружие дальнего действия, предназначенное для обеспечения противоракетной обороны, такое как системы Patriot, часть из которых были переданы Украины, очень дорогое.

"Очевидно, что приграничные страны находятся в самой критической ситуации. Если приграничные страны будут защищены, то, безусловно, Берлин и Париж также будут в значительно большей безопасности", – заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью Bloomberg.

В июле 2024 года брюссельская штаб-квартира НАТО направила членам альянса предложения по новым оборонительным возможностям. В предложениях изложены обязательства по военным расходам на ближайшие двадцать лет. Заключение коллективного соглашения по данному вопросу ожидается во второй половине 2025 года.

Как сообщает Bloomberg, необходимость в дополнительных средствах ПВО была подчёркнута в прошлые выходные, когда два российских беспилотника вторглись в воздушное пространство Латвии и Румынии. Власти прибалтийской республики сразу же заявили, что возможности вооружённых сил страны по идентификации таких беспилотников сильно ограничены. А министр обороны Латвии Андрис Спрудс призвал к увеличению военного присутствия союзников на территории страны.

В настоящее время боевые самолёты НАТО патрулируют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы. Ни одна из этих стран не имеет собственных истребителей. После начала Специальной военной операции прибалтийские политики запросили размещение средств ПВО на территории своих государств на постоянной основе.



