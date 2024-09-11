В состав авианосной группы вошли современные эсминцы и десантный корабль.

Авианосец "Шаньдун" во время учений. Источник: телевидение Китая

ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели масштабные учения в Южно-Китайском море и западной части Тихого океана. И в этих учениях задействована авианосная ударная группа во главе с авианосцем "Шаньдун". Соответствующую информацию опубликовала профильный ресурс Army Recognition.

Как сообщается, авианосная группа, ядром которой является "Шаньдун" включала целый ряд современных боевых кораблей, таких как универсальный десантный корабль типа 075, эсминцы с управляемым ракетным оружием типа 055, эсминцы типа 052D, фрегаты типа 054A и судно снабжения типа 901.

Army Recognition отмечает, что это был первый случай, когда ВМС Китая сформировали экспедиционную ударную корабельную группировку, в которой присутствовали авианосец и десантный корабль. И это значительный шаг вперёд в усилении возможностей китайского флота в дальней морской и океанской зоне. Авианосец является ядром корабельной группы, обеспечивая как проекцию воздушной ударной мощи, так и координацию действий десантных сил, тем самым увеличивая гибкость и боевой потенциал ударной группы.

Масштабные учения флота были направлены на повышение оперативной подготовки китайских военных моряков в открытом море. Работая в различных морских зонах и погодных условиях, военнослужащие ВМС НОАК получили бесценный опыт координации взаимодействия между различными типами кораблей и судов.

В ходе манёвров флот отработал несколько сценариев, включая противовоздушную и противолодочную оборону, а также пополнение запасов в море. Эти операции проводились для проверки интегрированных боевых возможностей флота, а также систем управления и контроля.

Заметное место в учениях ВМС НОАК занимала палубная авиация, представленная корабельными истребителями J-15. Самолёты совершали вылеты, проводили стрельбы и поражали морские цели.

В дополнение к палубным истребителям J-15 общая огневая мощь авианосной ударной группы была усилена ракетным вооружением эсминцев тип 055 и тип 052D. Суммарно они несли 416 различных ракет в вертикальных пусковых установках. Ракетное вооружение этих кораблей обеспечивало комплексную защиту от воздушных, надводных и подводных угроз.

Главным событием учений стала отработка новых тактических новшеств, в частности, совместных действий авианосца и десантного корабля. Десантный корабль может перевозить большое количество морских пехотинцев и вертолетов, расширяя авианосной ударной группы по выполнению различных задач – от проецирования силы до десантных операций. Новая операционная модель демонстрирует усилия Китая по разработке уникальной военно-морской доктрины, подходящей для его стратегических нужд.