Американский журнал констатирует, что у ВСУ проблемы с современными танками и бронемашинами.

БМП-1 ВСУ. Иллюстративное фото из открытых источников

Специальная военная операция на сопредельной территории продолжается. Инициатива полностью на стороне Вооружённых сил России, которые продолжают развивать наступление на Донбассе и начали выдавливать противника из российского приграничья. Противник несёт потери как в живой силе, так и в бронетехнике, в том числе достаточно современной, которую поставляет Запад. Бронетехники в ВСУ явно не хватает. Публикация на эту тему вышла на страницах популярного американского журнала для богатых Forbes. Автором материала является Дэвид Экс, военный обозреватель издания, который в последнее время специализируется исключительно на украинской тематике. Кстати, господин Экс ни разу не был замечен даже в каких-то намёках на симпатии к России, скорее, всё в точности наоборот.

Как сообщает эксперт, ещё осенью прошлого года, когда ВС РФ начали своё наступление на Донбассе, Киев начал формирование первой из одиннадцати новых бригад. Все эти бригады с нумерацией от 150 до 160 должны были увеличить численность соединений в сухопутных войсках на 10%. Теоретически все эти бригады примерно через шесть месяцев обучения личного состава должны быть развёрнуты вдоль всей протяжённой линии фронта.

Но, как выяснилось на практике, этим бригадам катастрофически не хватает современного вооружения. И это может стать серьёзной проблемой для Киева, поскольку новые, плохо оснащённые бригады должны заменить на передовой старые бригады, вооружённые современной техникой. Но изрядно потрёпанные в длительных боях.

Forbes пишет, что до сих пор остаётся загадкой, где украинское командование намеревается брать бронетехнику для новых бригад, о формировании которых стало известно ещё осенью прошлого года. В настоящее время уже ощущается нехватка боевых машин пехоты.

Одна из новых бригад, 154-я механизированная бригада, является показательной для всех 11 новых соединений, численность каждого из которых должна составлять 2000 человек. Фотографии 154-й механизированной бригады на учениях – возможно, на Украине, возможно, полигоне НАТО в Чехии – дают представление об оснащении этого соединения. На вооружении бригады боевые машины пехоты БМП-1 1960-х годов выпуска, такие же возрастные колёсные разведывательные машины БРДМ-2, колёсные бронетранспортеры VAB французского производства 70-х годов, полицейские броневики M1117 90-х годов, переданные Штатами. Ни одна из перечисленных бронированных машин 154-й бригады не имеет брони толще 33 миллиметров. Такая броня защищает только от осколков и от выстрелов крупнокалиберных пулемётов.

Дэвид Экс отмечает, что на вооружении бригады есть и более тяжёлая техника – старые танки Т-62, доставшиеся ВСУ в качестве трофеев.

В данном случае американский аналитик пытается выдать желаемое за действительное. Танки данного типа стоят и стояли на вооружении армий многих государств, а с учётом того, что американцы скупают советскую технику по всему миру, эти "шестьдесятдвойки" могли быть запросто куплены у той же Болгарии или Египта, или ещё у кого-нибудь [прим.].

В то же время сам американский аналитик не исключает, что любые танки, замеченные на полигонах, где тренируется 154-я механизированная бригада, могут принадлежать "инструкторам", а не соединению. Но если 154-я механизированная бригада действительно использует танки Т-62, это тревожный знак для ВСУ, которые в основном эксплуатируют относительно современные танки Т-64 и Т-72, а также гораздо меньшее количество западных танков: Challenger 2, M1 Abrams, Leopard 1 и Leopard 2.

Причиной отсутствия современной бронетехники в новых бригадах ВСУ военный обозреватель Forbes называет то, что западные поставки вооружения существенно сократились в преддверии украинского контрнаступления [закончилось провалом, прим.] летом 2023 года. Замедление поставок и стало причиной того, что новые бригады формируются без современной бронетехники.

Господин Экс не удержался, чтобы не съязвить по отношению к России. По его версии у ВС РФ тоже якобы имеются проблемы с бронетехникой. Такой вывод он сделал на основании того, что российская армия всё чаще использует в боевых операциях мотовездеходы и мотоциклы. И российская армия лучше оснащена такой техникой, чем противник. Логика просто поразительная! Видимо американскому эксперту невдомёк, что в условиях насыщения неба FPV-дронами именно скоростные и манёвренные мотовездеходы и байки являются наиболее сложными целями для операторов беспилотников. А с бронетехникой у армии России всё в порядке.

Обозреватель Forbes приводит слова главкома ВСУ Сырского, который заявил что украинские войска могут компенсировать численное превосходство ВС РФ, "сосредоточившись на высокотехнологичном оружии". При этом сам Экс отмечает, что БМП-1 сложно назвать высокотехнологичным оружием.

В целом, учитывая настроение американского эксперта, его материал, вероятно, призван показать западному истеблишменту, как плохо всё у Украины. Поэтому её срочно надо дать ещё современного оружия.