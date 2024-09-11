После появления фотоподтверждений на Западе сильно забеспокоились.

Фото: ЦТАК

Недавно КНДР продемонстрировала новую транспортно-пусковую машину (TEL), которая свидетельствует о значительном шаге страны в своих военных возможностях. Презентация 12-осного транспортёра состоялась во время недавнего визита Ким Чен Ына на один из оборонных заводов. Фотографии тягача были опубликованы Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) – официальным информационным органом КНДР, 8 сентября 2024 года. Об этом сообщает профильный ресурс Army Recognition.

Новая модель транспортно-пусковой машины крупнее тех, что наблюдались ранее. Потенциально она предназначена для перевозки и пуска межконтинентальных баллистических ракет, которые длиннее ныне существующей ракеты Hwasong-17. Последняя перевозится 11-осным тягачом. В связи с появлением нового тягача многие эксперты предполагают появление новой МБР Hwasong-18.

Как пишет Army Recognition, появление нового 12-осного тягача вызывает опасения не столько из-за того, что он будет перевозить более крупную ракету, сколько из-за возросшей скорости и скрытности, с которой ядерное оружие может быть развёрнуто в полевых условиях. Оценки аналитиков подтвердили, что новая транспортно-пусковая установка крупнее предыдущих версий, что подтверждает версию о серьёзном усилении ракетных возможностей КНДР.

В ответ на эту новость представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер заявил, что "КНДР часто использует СМИ для передачи сообщений о силе". Он добавил, что США и их союзники пристально следят за такими разработками КНДР. Однако ещё предстоит установить, будет ли новый тягач использоваться в реальной ракетной программе или это просто "демонстрация силы".