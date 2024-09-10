Истребители J-11 ВВС НОАК. Фото: Министерство обороны КНР

В обновлённой стратегии Национальной безопасности США Китай назван главным геополитическим соперником Америки. В то же время КНР обладает одними из самых мощных ВВС в мире. В современных, пусть даже гипотетических конфликтах, без боевой авиации просто никуда. Довольно любопытный материал, посвящённый современному состоянию и перспективам Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) был опубликован на страницах индийско-канадского аналитического издания Eurasian Times. Автором материала является отставной маршал авиации [звание эквивалентное званию генерал-лейтенанта, прим.] ВВС Индии Анил Чопра.

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Как говорится в материале, ещё в марте 2024 года адмирал Джон Акилино заявил, глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США (USINDOPACOM), в ходе своего выступления перед американскими законодателями на Капитолийском холме заявил, что в скором времени Китай будет обладать самыми мощными Военно-воздушными силами в мире. Обратил внимание адмирал и на состояние ВМС НОАК. С его слов, уже на протяжении нескольких лет Китай имеет в своём распоряжении больше боевых кораблей, чем США (не по тоннажу, а по количеству). При этом Акилино отметил, что у ВМС Китая впереди ещё долгий путь развития, поэтому "масштаб этой проблемы безопасности нельзя недооценивать".

В своем докладе за 2023 год о военной мощи Китая Пентагон отметил, что в составе ВВС НОАК и авиации ВМС НОАК в общей сложности имеется более 3150 боевых самолетов. Это не считая учебно-тренировочных самолётов и различных беспилотников. При этом в составе ВВС США имеется около 4000 тысяч боевых самолётов, ещё "несколько тысяч" самолётов есть в распоряжении Корпуса морской пехоты и армии США.

Истребители поколения J-20. Фото: ВВС НОАК

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Eurasian Times пишет, что Китай производит воздушные боевые платформы "с поразительной скоростью". В настоящее время китайские авиастроительные предприятия ежегодно выпускают около 60 истребителей 5-го поколения J-20, и эта цифра скоро вырастет до 100 единиц. Весь выпуск направлен на покрытие внутренних потребностей. Об экспорте речь не идёт. А те же США производят 135 истребителей F-35 в год, половина из которых достаётся иностранным партнёрам.

Многие американские и индийские аналитики считают, что J-20 не относится к 5-му поколению, они говорят, что это поколение 4,5. Причина в том, что критерии оценки пятого поколения у Запада и Китая различные. Тем не менее, как заявил адмирал Джон Акилино, при нынешних темпах роста китайская военная авиация в скором времени может обогнать ВВС США по своему потенциалу.

Далее Eurasian Times приводит несколько другие цифры, немного отличающиеся от тех, что приводил глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

В настоящее время в ВВС НОАК проходят службу около 400 тысяч действующих военнослужащих. В распоряжении ВВС имеется около 2700 самолётов. Отмечено, что ВВС Китая прошли долгий путь развития с тех пор, как они применяли истребители МиГ-15 в конфликте на Корейском полуострове. В первые десятилетия после конфликта Китай экспортировал или производил по лицензии советские боевые самолёты.

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Позже, когда произошел раскол между коммунистическими партиями двух гигантов, Китай начал заниматься обратным инжинирингом советских, а затем и российских самолётов. В 1970-80-х годах в рамках "пинг-понговой" дипломатии Вашингтона Пекин получил доступ к некоторым военным технологиям США. Однако этот доступ прекратился после событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

С конца 1990-х годов ВВС НОАК добились существенного прогресса в обновлении парка боевых самолётов. Китай покупал и самостоятельно разрабатывал такие современные самолеты, как Су-27, Су-30 МКК, Су-35 [купленные в России, прим.] и их модифицированные варианты Shenyang J-11, J-15 и J-16 [доработанные китайские клоны российских "сушек", прим.].

J-16 в варианте специализированного самолёта РЭБ. Фото: NOEL CELIS / AFP VIA GETTY IMAGES

В 2004 году ВВС НОАК опубликовали концепцию реформы вооруженных сил "Стратегические военно-воздушные силы". Целью реформы значилось преобразование Военно-воздушных сил Китая в интегрированную боевую силу, которая могла бы проводить не только оборонительные операции, но и наступательные. И не только в воздухе, но и в космическом пространстве тоже.





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Реформа предусматривала изменения в военной доктрине, модернизацию оборудования, изменения в обучении и образовании, организационной структуре и стратегическом мышлении. Результатом этой реформы стало появление боевых самолётов полностью собственной разработки. Это многофункциональный истребитель Chengdu J-10, а также самолёты пятого поколения Chengdu J-20 и Shenyang J-31. На экспорт был разработан JF-17.

В середине 2000-х годов китайские военные лётчики освоили применение высокоточного оружия, дозаправку в воздухе, самолёты ДРЛО и сетевые системы управления авиацией.

Главной проблемой ВВС НОАК Eurasian Times называет то, что на тот момент китайская промышленность не могла производить современные авиационные двигатели. Тем не менее китайские ВВС продолжали развиваться с упором на расширение оперативных возможностей. Параллельно шла разработка новых истребителей, дальних бомбардировщиков, тяжёлых транспортных самолётов, самолётов ДРЛО, заправщиков и вертолётов.

На сегодняшний день ВВС НОАК признаны одними из самых мощных в мире. Они способны проецировать силу как на региональном, так и на глобальном уровнях. Но что самое главное, так это то, что Китай получил возможность противостоять вмешательству США в Тайваньский вопрос. Пекин разместил очень большое количество современных истребителей на Восточном и Южном театрах военных действий.

Ракетоносец Xian H-6K. Фото: commons.wikimedia.org

Eurasian Times отмечает, что ВВС и ВМС НОАК объединили оперативные усилия и нарастили возможность проецирования силы и экспедиционных ударов. Также они выполняют совместные патрульные операции в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. К тому же китайским ВВС удалось создать сложную эшелонированную систему ПВО, которая прикрывает воздушное пространство за пределами береговой линии и государственных границ.

Китай является второй страной в мире и первой в Азии, которая приняла на вооружение самолет-невидимку, при этом второй самолет-невидимка находится на стадии разработки.

Ко всему прочему на вооружении ВВС НОАК появились достаточно современные ракеты класса "воздух-воздух" PL-10 и PL-15 средней и большой дальности соответственно.

ВВС НОАК существенно сократили отставание от ВВС Запада благодаря модернизации и оптимизации внутреннего производства. Китайцы внедрили разработанные на месте планеры, композитные материалы, турбовентиляторные двигатели, передовую авионику и системы вооружения. Средний налёт китайского военного лётчика составляет 100-150 часов в год.

Воздушный флот НОАК насчитывает около 2700 самолетов, из которых около 1800 — боевые самолеты (истребители, штурмовики и бомбардировщики). Китай имеет второй по величине активный флот боевых самолетов и третий по величине общий флот самолетов в мире. ВВС НОАК имеют около 1200 самолетов 4-го и 5-го поколений, которые стоят на вооружении 25 передовых авиационных бригад.

Современные истребители J-10C, J-16 и J-20 оснащены радарами с активными фазированными антенными решётками (АФАР), отечественными двигателями WS-10 и ракетами класса "воздух-воздух" большой дальности. Кроме того, китайское авиастроение достигло большого прогресса в проектировании и производстве крупных самолётов. Примером может послужить военно-транспортный самолёт Xian Y-20 с двигателями WS-20.

Далее Eurasian Times приводит статистические данные, сколько самолётов каждого конкретного типа имеется в распоряжении китайских ВВС.

Основной парк боевых самолётов насчитывает 580 многоцелевых J-10, 245 единиц J-11 (истребитель завоевания господства в воздухе), 280 единиц J-16 (многоцелевой ударный самолёт), 300 единиц самолётов пятого поколения J-20 (истребитель завоевания господства в воздухе), 32 единицы Су-27 (истребитель завоевания господства в воздухе), 97 многоцелевых Су-30МКК и 24 многофункциональных истребителя Су-35. Отмечено, что китайская промышленность ускоряет производство J-16, J-10, а также их морских вариантов.

В составе подразделений дальней авиации имеется около 180 бомбардировщиков H-6 (очень сильно переработанный вариант советского Ту-16), из которых около 60 машин – это ракетоносцы H-6K, несущие крылатые ракеты большой дальности.

Транспортная авиация ВВС НОАК насчитывает около 320 бортов. Из них 50 машин – это тяжёлые транспортные самолёты Y-20. Есть 28 самолётов ДРЛО и около 25 самолётов РЭБ.

Военно-транспортные самолеты Y-20 ВВС НОАК. Фото: Aviation Industry Corporation of China

В состав китайского парка ПВО входят около 500 единиц пусковых установок С-300 и его китайского аналога HQ-9. Также в Китае разработано и изготовлено 130 систем ПВО HQ-22 средней и большой дальности. Ко всему этому необходимо добавить шесть комплексов С-400 "Триумф", приобретённых у России.

У ВВС НОАК нет срочной необходимости в крупных воздушных заправщиках, пока они не начнут выходить за пределы первой островной цепи. Новые Y-20 позволили перепрофилировать устаревшие легкие и средние транспортные самолеты Y-7 и Y-8 для обучения или других второстепенных ролей. Вариант заправщика YY-20A вскоре будет введен в эксплуатацию в достаточно больших количествах. Y-20 AEW, вариант ДРЛОиУ, построен на базе на Y-20B и имеет обозначение KJ-3000.

Как сообщает Eurasian Times, у Пекина есть хорошо продуманный и при этом открыто сформулированный план. К 2025 году Китай должен освоить большинство передовых оборонных технологий. В 2027 году, если вдруг в Пекине решат пойти на геополитический риск, НОАК будет иметь возможность вторгнуться на Тайвань. К 2035 году китайская армия по своему боевому потенциалу и возможностям сравняется с армией США. А к 2049 году в Пекине хотят превзойти Штаты и стать державой номер один в мире.