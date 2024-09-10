По сообщениям СМИ, ОАК предлагает локализовать производство самолётов на индийских заводах. Цель – замена устаревшего парка Ил-76МД ВВС Индии.

В ноябре 2023 года Ил-76МД-90А впервые совершил посадку на грунтовую полосу и взлёт с неё. Фото: ОАК

Индия является давним покупателем российских вооружений. Более того, в своё время крупный экспортный контракт на истребители Су-30МКИ, которые в настоящее время являются главной ударной силой индийских ВВС, в буквальном смысле спас отечественное военное авиастроение. Во многом именно благодаря этому контракту ВКС России сейчас имеют на вооружение современные боевые самолёты Су-30СМ, Су-35С и Су-57.

Индийские профильные СМИ сообщают, что Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) предложила индийской стороне партнёрство в производстве тяжёлых военно-транспортных самолётов Ил-76МД-90А. Согласно предложению российской стороны, самолёты должны собираться на местных индийских авиастроительных предприятиях. Предложение направлено на то, чтобы заменить в парке ВВС Индии 17 тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД, приобретённых ещё в начале 1980-х годов. Соответствующую информацию опубликовал профильный ресурс Army Recognition.

Ил-76МД-90А, впервые представленный в 2012 году, является глубокой модернизацией советского Ил-76МД, который выпускался с начала 1980-х годов. А сам Ил-76 в первоначальной версии официально был принят на вооружение ВВС СССР ещё в 1975 году.

По сравнению с предшественником грузоподъёмность обновлённого самолёта увеличена с 40 до 60 тонн, он имеет большую дальность полёта и лучшую топливную эффективность, а также меньшие уровни шума и выбросов. Для повышения безопасности полётов были обновлены более 70% всех систем самолёта.

Предложение ОАК связано с тем, что российская сторона считает, что локализация производства на индийских предприятиях будет взаимовыгодной для обеих сторон. Индия уже располагает необходимой инфраструктурой и обученным персоналом. Это позволит снизить затраты на производство самолётов и уменьшит время закупок. К тому же сходство между Ил-76МД-90А и индийским парком Ил-76МД упростит переход на новые машины.

Имеющиеся в распоряжении ВВС Индии самолёты Ил-76МД ограничены в своих возможностях работы на международных гражданских маршрутах из-за устаревших навигационных систем. Индийские военные рассматривают возможность замены старых самолётов Ан-32 и Ил-76МД на один единый тип. Одним из вариантов замены является Airbus A400M. Но этот самолёт имеет высокую стоимость и высокие эксплуатационные расходы, что может создать ряд определённых проблем. Другим потенциальным решением является многоцелевой транспортный самолет, разрабатываемый совместным предприятием Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и ОАК. Новая машина будет иметь грузоподъемность 19 тонн и сможет выполнять транспортные задачи как в интересах военных, так и в интересах гражданских отраслей.

Ил-76МД-90А является модернизированной версией транспортного самолета Ил-76. Он предназначен для перевозки войск, тяжелой техники и грузов, способен выполнять парашютное десантирование и посадку. Самолет может перевозить различные виды военной техники, осуществлять медицинскую эвакуацию и тушение пожаров. Ил-76МД-90А несколько отличается от своего предшественника. Он получил новую конструкцию крыла, новые двигатели ПС-90А-76, усиленное шасси с усовершенствованной тормозной системой и модернизированные электронные и навигационные системы. Он также оснащен бортовой системой обороны.

P.S. В российских официальных СМИ информации по данному вопросу нет. Однако сотрудничество между странами исключать нельзя.