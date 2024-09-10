Бывший глава правительства Италии дал своим коллегам действительно дельный совет. Но вряд ли они его послушают.

Завод по производству бронетехники немецкой компании Rheinmetall. Фото: Fabian Bimmer

Марио Драги – человек достаточно известный в западном мире. В прошлом он занимал посты председателя Банка Италии, затем руководил Европейским центральным банком, также был премьер-министром Италии. В общем, к Драги в Европе прислушиваются.

Издание Politico сообщило, что Марио Драги подготовил доклад объёмом 327 страницы о конкурентоспособности Европейского союза в современных реалиях и ознакомил с ним европейских политиков. В докладе содержится десять предложений, одно из них – увеличение расходов стран блока на оборону. При этом Драги заявил, что Евросоюз должен подталкивать страны организации к приобретению вооружения, произведённого непосредственно на территории Европы.

Как заявил Марио Драги, в настоящее время большая часть средств ЕС, которая тратится на оборону, направляется в Соединенные Штаты. После того как Россия начала Специальную военную операцию, многие страны Европы стали стремительно перевооружаться. Но 78% из €75 миллиардов, потраченных странами ЕС на военные нужды с февраля 2022 года по июнь 2023 года [а на дворе уже сентябрь 2024 года, прим.], ушли за пределы блока, 63% достались военной промышленности США.

По мнению бывшего главы Европейского центрального банка, покупка вооружений в США "может быть оправдана в некоторых случаях, поскольку в каталоге ЕС нет некоторых продуктов". В то же время в докладе, представленном Драги, говорится о том, что в большинстве случаев европейский аналог американского оружия существует или может быть представлен [создан, прим.] в достаточно сжатые сроки.

В то время как Европа производит собственное вооружение такое как истребители Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale, а также основной боевой танк Leopard 2 A7+, многие европейские страны предпочитают покупать оружие "за рубежом". Например, такие страны как Нидерланды, Германия, Польша, Румыния, Бельгия, Дания, Чехия уже купили или планируют купить американские истребители F-35 Lightning II.

В настоящее время именно США являются основным поставщиком вооружений в Европу. В то же время Южная Корея вышла на европейский рынок со своей продукцией военного назначения и "быстро набирает обороты".

Польша закупила у Сеула ракетные артиллерийские системы Chunmoo, легкие боевые самолеты FA-50, танки K2 Black Panther, самоходные гаубицы K9 Thunder калибра 155 мм и многое другое. Теперь и Румыния планирует приобрести аналогичные системы, а южнокорейские оборонные компании строят большие планы на остальную Европу.

Как пишет Politico, европейская военная промышленность испытывает огромные трудности с наращиванием производства вооружений и боеприпасов для удовлетворения спроса национальных оборонных программ, а также для поставок на Украину. По мнению Драги, решение заключается в более целевом потоке денежных средств.

Экономист призвал к "существенным механизмам стимулирования", возможно, связанным с финансированием ЕС, чтобы побудить правительства покупать европейское вооружение.

В докладе также содержится призыв к странам лучше справляться с совместными расходами и совместными закупками. Необходимо разобраться с небольшим и фрагментированным оборонным рынком Европы. Именно по этому, по мнению Марио Драги, Евросоюз должен масштабировать (укрупнить) свои оборонные предприятия, позволив "промышленной оборонной консолидации достичь масштаба там, где это необходимо".

В качестве примера Драги привёл ВПК Америки, который в 1990-м году насчитывал 51 фирму. В настоящее время военно-промышленный комплекс США состоит всего из пяти ведущих корпораций! В результате удалось обеспечить высокую производительность и масштаб, необходимые вооружённым силам США. Однако Драги предупредил, что и такой подход "может нести риски с точки зрения зависимости от небольшого числа поставщиков".

Марио Драги отметил, что оборонная промышленность блока также должна получить лучший доступ к финансированию ЕС "для мобилизации частного капитала". Например, кредитная политика Европейского инвестиционного банка должна разрешать не только проекты двойного назначения, но и поддерживать чисто оборонные инвестиции.