Взгляд западных экспертов на усиление военного присутствия блока у границ России.

Учения НАТО в Польше. Фото: Getty Images

Международная обстановка продолжает оставаться напряжённой. Страны коллективного Запада продолжают обвинять во всём Россию, хотя именно они сами и инициировали эту напряжённость. Своё видение сложившейся ситуации рассказали эксперты профильного ресурса Army Recognition. Поскольку ресурс имеет бельгийскую дислокацию, то на какую-то непредвзятость рассчитывать сложно. Но посмотреть интересно.

Как пишут иностранные эксперты, после вступления Финляндии в НАТО в 2023 году Североатлантический альянс усилил своё военное присутствие в Восточной Европе, отмеченной "растущей нестабильностью". Недавно истребители Eurofighter немецких ВВС из состава 71-й тактической эскадрильи провели заметные учения вблизи российской границы, что стало признаком значительной стратегической и опасной эскалации. По данным немецкой прессы, три истребителя Eurofighter приземлились на автомобильную дорогу, а затем взлетели с неё около деревни Хосио в Финляндии, расположенной примерно в 190 километрах от российской границы. Эти манёвры, проходившие в рамках учений BAANA 2024, свидетельствует о четкой демонстрации возможностей быстрого развертывания НАТО в стратегических районах. Также отмечено, что потенциально манёвры немецких лётчиков находились под наблюдением российских радаров.

В учениях также приняли участие два самолета F-35 Lightning II из ВВС США, что подчеркнуло приверженность США региональной безопасности. Финские ВВС тоже внесли свой вклад в эти усилия. С их стороны были задействованы истребители F/A-18.

Как сообщает Army Recognition, решение властей Финляндии о вступлении страны НАТО было принято после того, как Россия начала Специальную военную операцию на Украине. После этого отношения между Хельсинки и Москвой резко обострились. Россия, обвиняемая в ведении гибридной войны путем организации миграционного кризиса на границе с Финляндией, также [якобы, прим.] была замешана в инцидентах с глушением сигнала GPS, затрагивающих как гражданскую, так и военную авиацию, особенно в государствах Балтии.

Воздушная безопасность Североатлантического альянса подвергалась "испытаниям", таких, как недавнее крушение российского военного беспилотника на территории Латвии [доказательства так никто и не предоставил, прим.]. В результате государства-члены НАТО вынуждены усилить сотрудничество и пересмотреть свои планы коллективной обороны "в ответ на продолжающиеся провокации".

Помимо усиления воздушной компоненты, блок НАТО также усилил присутствие сухопутных сил вдоль своего восточного фланга. Подразделения американских и европейских армий, включая танковые и механизированные батальоны, были развернуты в странах Прибалтики: в Эстонии, Латвии и Литве. Эти перемещения войск, сопровождаемые тяжелой военной техникой, направлены на усиление сдерживания любой потенциальной "агрессии". Увеличилась частота манёвров и совместных учений сухопутных войск стран альянса, что отражает приверженность НАТО к обеспечению надежной и оперативной обороны против возросшей военной активности в регионе. Усиление наземных сил, которое происходи параллельно укреплению воздушной компоненты, подчеркивает общую приверженность блока к поддержанию стабильности и эффективному реагированию на все формы угроз.

По версии Army Recognition, блок НАТО, усиливая своё военное присутствие на границе Восточной Европы "посылает четкий сигнал" о солидарности и готовности перед лицом региональных угроз. Эта эскалация, хотя и провокационная в глазах некоторых субъектов [видимо, в данном случае подразумевается Россия, прим.], является рассчитанным ответом и обеспечивает стратегическое "сдерживание" в период напряженных международных отношений.