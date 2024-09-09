В парке венгерских ВВС пополнение. Новый самолёт может перевозить людей и грузы, а также осуществлять дозаправку в воздухе.

KC-390 Millenium. Фото: Министерство обороны Венгрии

ВВС Венгрии получили от бразильского аэрокосмического Embraer первый самолёт KC-390 Millenium. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Post.

Транспортный самолёт приземлился на аэродроме Кечкемет в центральной части Венгрии и был встречен традиционным салютом из водомётов. Перед заходом на посадку КС-390 сопровождали два истребителя JAS 39 Gripen венгерских ВВС. Бразильские военнослужащие вышли из самолёта с флагами Бразилии и Венгрии в руках, что символизировало завершение поставки Будапешту первого самолёта данного типа.

Согласно сообщению Министерства обороны Венгрии, прибытие нового транспортного самолёта откроет для венгерских военных "новое измерение" в оперативном плане. Как заявил министр обороны страны Кристоф Салай-Бобровницкий получение самолёта обеспечит страну "мощной, стабильной и надежной военной техникой" в условиях возросших региональных угроз.

"Мы долго ждали этого момента… Мы создаем здесь, в Венгрии, наши новые объединенные вооруженные силы 21- го века с высокой оперативной ценностью", – отметил он.

KC-390 Millenium способен перевозить до 80 полностью экипированных солдат или два бронированных тактических автомобиля Gidran 4×4. Помимо перевозки личного состава и грузов Millenium может быть переоборудован в воздушный заправщик [на это указывает обозначение KC-390, прим.], осуществлять десантирование и медицинскую эвакуацию.

Транспортный самолёт оснащён передовыми системами самообороны, включая передовую систему инфракрасного противодействия, которая при помощи лазерных лучей "сбивает с толку" приближающиеся ракеты. Также KC-390 Millenium оборудован сложной авионикой, обеспечивающей безопасную навигацию и связь.

Всего Венгрия заказала два самолёта этого типа. Прибытие второго запланировано на конец текущего года. После поставки новые самолёты обеспечат Будапешту расширенную совместимость с другими европейскими странами – Австрией и Нидерландами, которые также эксплуатируют аналогичные летательные аппараты.