Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Defense Post: Венгрия получила первый самолёт KC-390
В парке венгерских ВВС пополнение. Новый самолёт может перевозить людей и грузы, а также осуществлять дозаправку в воздухе.

KC-390 Millenium. Фото: Министерство обороны Венгрии

ВВС Венгрии получили от бразильского аэрокосмического Embraer первый самолёт KC-390 Millenium. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Post.

Транспортный самолёт приземлился на аэродроме Кечкемет в центральной части Венгрии и был встречен традиционным салютом из водомётов. Перед заходом на посадку КС-390 сопровождали два истребителя JAS 39 Gripen венгерских ВВС. Бразильские военнослужащие вышли из самолёта с флагами Бразилии и Венгрии в руках, что символизировало завершение поставки Будапешту первого самолёта данного типа.

Согласно сообщению Министерства обороны Венгрии, прибытие нового транспортного самолёта откроет для венгерских военных "новое измерение" в оперативном плане. Как заявил министр обороны страны Кристоф Салай-Бобровницкий получение самолёта обеспечит страну "мощной, стабильной и надежной военной техникой" в условиях возросших региональных угроз.

"Мы долго ждали этого момента… Мы создаем здесь, в Венгрии, наши новые объединенные вооруженные силы 21- го века с высокой оперативной ценностью", – отметил он.

KC-390 Millenium способен перевозить до 80 полностью экипированных солдат или два бронированных тактических автомобиля Gidran 4×4. Помимо перевозки личного состава и грузов Millenium может быть переоборудован в воздушный заправщик [на это указывает обозначение KC-390, прим.], осуществлять десантирование и медицинскую эвакуацию. 

Транспортный самолёт оснащён передовыми системами самообороны, включая передовую систему инфракрасного противодействия, которая при помощи лазерных лучей "сбивает с толку" приближающиеся ракеты. Также KC-390 Millenium оборудован сложной авионикой, обеспечивающей безопасную навигацию и связь.

Всего Венгрия заказала два самолёта этого типа. Прибытие второго запланировано на конец текущего года. После поставки новые самолёты обеспечат Будапешту расширенную совместимость с другими европейскими странами – Австрией и Нидерландами, которые также эксплуатируют аналогичные летательные аппараты.

#новости #армия #оружие #авиация #военные новости #самолеты #венгрия #jas 39 gripen #embraer #kc-390
+
Написать комментарий (0)
Российские войска завершили зачистку Красногоровки на Кураховском направлении
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России запустили уникальное импортозамещающее металлургическое производство
+
В НАСА придумали, как вытащить застрявших астронавтов Boeing Starliner
4
Появились кадры применения ВС РФ ФАБ-3000 на Курском направлении
2
Доля золота в российских золотовалютных резервах впервые за 25 лет превысила 30 %
1
OnePlus Open 2 бросит вызов Samsung, став одним из самых тонких складных смартфонов на рынке
+
Galaxy S25 Ultra может стать самым тонким флагманом Samsung за последние несколько лет
+
Qualcomm, Samsung и Google объединяются для создания инновационных умных очков
+
В Южной Корее повторно арестован бывший сотрудник Samsung, подозреваемый в шпионаже в пользу Китая
1
Голландское правительство запретило экспорт старых станков ASML в Китай
7
Крупный транспортно-логистический хаб построят в Забайкалье
+
Новый корабль на орбите предназначен для подготовки человечества к полету на Марс
2
Опубликованы ожидаемые характеристики планшета Apple iPad Mini 7
+
Информатор сообщает о переносе релиза GTA 6 на более поздний срок и периоде дебюта игры на ПК
+
Трейлер фильма Minecraft получил более миллиона дизлайков
2
Intel передает все производственные процессы ниже 3 нанометров TSMC и сокращает 15% рабочей силы
1
В Москве завершается программа обновления развязок на выездных магистралях
+
Увеличение мощности Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X не улучшает производительность в играх
2
В сети появились новые утечки касательно будущей линейки смартфонов Galaxy S25
+
Над США замечен тренировочный полет иностранного истребителя с ядерной бомбой под фюзеляжем
2
Вооруженные силы РФ внедряют FPV-дроны «Ключ», работающие на нестандартных частотах
1

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 7-8 сентября
2
5 самых выгодных игровых видеокарт на вторичном рынке РФ с лучшим соотношением между ценой и fps
45
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 3
16
Почему свет светодиодных ламп вреден для зрения, а солнечный нет
31
Подборка аниме для начинающих — знакомимся с азиатской анимацией
32
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
17
Какие преимущества есть у жёстких дисков перед SSD, и какой HDD выбрать в 2024 году
1

Сейчас обсуждают

Станислав Богданов
21:19
Есть ещё вариант над Сибирью взорвать
Подполье сообщает о подготовке на Украине полумиллионной «армии вторжения»
Зю
21:18
Они стадо свиней будут в Россию запускать?
Подполье сообщает о подготовке на Украине полумиллионной «армии вторжения»
Spike Rus
21:18
"Первым делом начнут плавиться платы..." Чего-чего? Плавится платы? Ну только если они сделаны из сыра, ведь платы обычно из текстолита делают.
Основные ошибки, которые допускают пользователи во время эксплуатации телевизора
Алма Рысжанова (Рахимжанова)
21:17
Сначала химическое топливо потом парусник, ждём бурлаков
Экспериментальный солнечный парус НАСА ACS3 начал странно "колебаться" на орбите
Станислав Богданов
21:17
Не срочники же
Подполье сообщает о подготовке на Украине полумиллионной «армии вторжения»
Зю
21:16
Так AMD уже заложила в основу новой архитектуры 9000-й линейки огромный прирост. Но зачем его раньше времени активировать, если конкурент выпускает бракованный мусор?
Новое поколение процессоров AMD повторяет ошибки Intel
Артём Николаев
21:16
Просто оставлю это здесь
Подполье сообщает о подготовке на Украине полумиллионной «армии вторжения»
Колючка
21:13
Согнать всех в Львовскую и Волынскую области и подарить Польше. Остальное вернуть себе.
Глава Офиса Зеленского заявил, что Киев готов на мир только с возвращением территорий
ЧВК Вагнер 1
21:12
Так же им приказали до последнего окраинца . Но к этому надо отнестись серьезно .
Подполье сообщает о подготовке на Украине полумиллионной «армии вторжения»
Колючка
21:12
Выбирать надо тот, который рекламируют писуны на оверах, это же очевидно.
Какие преимущества есть у жёстких дисков перед SSD, и какой HDD выбрать в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем