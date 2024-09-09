От обозревателя журнала не укрылся факт испытаний нового изделия.

Украинский Су-24М с новой бомбой под крылом. Скриншот видео

В рамках проведения Специальной военной операции на сопредельной территории ВКС России продолжают наносить сокрушительные удары по позициям и объектам ВСУ фугасными авиационными бомбами, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции (УПМК). Стараниями российских конструкторов и инженеров "крылышками" сначала обзавелись 500-килограммовые ФАБ-500, затем ФАБ-1500, позднее к ним добавилась и очень мощная ФАБ-3000. Такое оружие позволяет ВКС России точно поражать цели без входа в зону действия ПВО Украины.

Похоже, что оппоненты решили пойти по аналогичному пути и "сообразили" свою собственную планирующую бомбу. Публикация на эту тему вышла на страницах американского журнала Forbes. Автором материала является небезызвестный Дэвид Экс, военный обозреватель издания и человек, который ни разу не был замечен в каких-либо симпатиях к Россию. Кстати, данный эксперт в Forbes занимается исключительно украинской тематикой.

Как пишет Экс, ежедневно российские боевые самолёты сбрасывают на позиции ВСУ до сотни планирующих бомб, некоторые из которых весят три тонны. Планирующие бомбы стали одним из самых разрушительных видов оружия в нынешнем конфликте.

Теперь Украина "готовится дать отпор" при помощи собственных планирующих бомб. Недавно появилось видео, снятое экипажем истребителя Су-27 Воздушных сил, на котором показан бомбардировщик Су-24 с прототипом планирующей бомбы под крылом.

Аналитик предполагает, что не довольствуясь применением американских высокоточных бомб JDAM-ER и французских Hammer, украинцы явно хотят вооружить самолёты бомбами собственного производства. Еще в июне генерал Воздушных сил Голубцов говорил о том, что разрабатываются собственные модуль планирования и комплект наведения для модернизации свободнопадающих бомб советского производства в высокоточные боеприпасы. Испытательный полёт на этом Су-24 стал важным шагом в разработке нового оружия.

Оснащённая крыльями и ракетным двигателем в хвостовой части новая бомба, наводимая по сигналу GPS, очень похожа на французскую Hammer. Возможно, украинцы действительно скопировали французское оружие.

Украинские военные довольны дальностью и точностью французского изделия. Но они недовольны объемами поставок таких бомб, поскольку Франция пообещала поставлять всего по 50 бомб Hammer в месяц. Это слишком мало, поскольку ВКС России ежемесячно сбрасывают на позиции ВСУ около 3000 планирующих бомб.

Дэвид Экс считает, что если Украина сможет наладить серийное производство собственных высокоточных авиационных бомб, то она сможет отвечать соразмерно. Выпуская собственные боеприпасы, Украина сможет избавиться от полной зависимости от поставок союзников. Кроме того, местное производство позволит обойти ограничения Запада где и как применять дальнобойное оружие. В настоящее время США запрещают применять поставленные ими дальнобойные ракеты для нанесения ударов по объектам в глубине территории России.

По мнению эксперта, это идея. Но она так и остаётся идеей до тех пор, пока Украина не проведёт цикл испытаний нового боеприпаса и не наладит его серийное производство. Ранее украинские воздушные силы переоборудовали свои самолёты Су-24, МиГ-29 и Су-27 в носители американских и французских высокоточных бомб. В конечном итоге все три типа смогут нести бомбы собственного производства.

Определённая логика в материале обозревателя Forbes есть, но есть нюанс... Даже если Киеву удастся наладить производство собственных планирующих бомб, то у Украины всё равно останутся проблемы с носителями для этих изделий. Количество боевых самолётов постоянно и закономерно уменьшается.