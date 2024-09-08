На Западе сильно беспокоятся за своё благополучие.

Директор ЦРУ Билл Бернс (слева) и глава МИ6 Ричард Мур. Фото: Financial Times

Что такое этот мировой порядок? По версии политических деятелей из Вашингтона, это порядок, основанный "на правилах", а правила пытаются диктовать всему миру Штаты. Таким образом, тот самый "мировой порядок" освобождает Штаты от какой-либо ответственности. Кстати, США подменили этим оборотом понятие "международное право".

Довольно любопытная публикация, посвящённая "мировому порядку" вышла на страницах британской деловой газеты Financial Times (FT). Её авторами являются директор ЦРУ США Билл Бёрнс и глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур.

Эти два чиновника заявили, что на сегодняшний день две спецслужбы сотрудничают в спорной международной системе, где США и Великобритания сталкиваются с беспрецедентным набором угроз. ЦРУ и МИ-6 сообща противостоят "агрессивной" компании России на Украине.

Мы предвидели это и смогли предупредить международное сообщество, чтобы мы все могли сплотиться для защиты Украины. Мы осторожно рассекретили некоторые из наших секретов как новую и эффективную часть этих усилий.

Так же они заявили, что Кремлю "не удастся уничтожить суверенитет Украины". И вообще, по версии руководителей разведок, действия России якобы являются "вопиющим нарушением" Устава ООН и мировых норм. Интересно, кто только эти нормы устанавливал?

Как говорится в публикации Financial Times, за пределами Украины обе спецслужбы продолжают работать совместно, чтобы "помешать безрассудной кампании саботажа по всей Европе, которую ведет российская разведка". По версии высокопоставленных западных чиновников, именно российская разведка якобы занимается распространением дезинформации, чтобы вбить клин между США и Великобританией.

Заявлено, что для ЦРУ и МИ-6 подъём Китая [экономический и военный, прим.] является главным вызовом 21-го века.

Но самое главное в публикации британской газеты, так это то, что оба главных разведчика прямо заявили, что мировой порядок, так как его понимают на Западе, находится под угрозой.

Нет никаких сомнений в том, что международный мировой порядок – сбалансированная система, которая привела к относительному миру и стабильности и обеспечила рост уровня жизни, возможностей и процветания – находится под угрозой, какой мы не видели со времен холодной войны.

В этой фразе "прекрасно" всё! Кому этот мировой порядок обеспечил рост уровня жизни, возможностей и процветания? Ответ очевиден.