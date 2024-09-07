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crazycat21
США опасаются «саботажа» на подводных коммуникационных кабелях
Очередное необоснованное обвинение в адрес России.

Фото из открытых источников

В свете нынешних геополитических реалий на Западе традиционно во всём привыкли обвинять Россию. Очередное такое обвинение прозвучало в эфире американского телеканала СNN. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Romania.

Как говорится в публикации издания, 6 сентября 2024 года телеканал со ссылкой на анонимные официальные лица сообщил о том, что США обнаружили усиление российской военной активности вокруг ключевых подводных кабелей [соединяющих Европу и Америку, прим.]. Поэтому в Вашингтоне полагают, что Россия потенциально "может провести диверсионные операции", чтобы вывести из строя часть мировой критически важной коммуникационной инфраструктуры.

Один из американских чиновников отметил, что Россия в последнее время всё больше внимания уделяет специальному военно-морскому подразделению, которое использует огромный флот надводных кораблей, подводных лодок и подводных беспилотников. Данное подразделение имеет аббревиатуру ГУГИ – Главное управление глубоководных исследований МО РФ.

"Мы обеспокоены усилением военно-морской активности России во всем мире и понимаем, что решения России относительно ущерба критической подводной инфраструктуре США и их союзников могут измениться. Россия продолжает развивать военно-морские возможности для диверсий с подводных лодок, в первую очередь через ГУГИ, тщательно охраняемое подразделение, которое управляет надводными кораблями, подводными лодками и военно-морскими дронами. США регулярно отслеживают российские суда, патрулирующие вблизи критически важной морской инфраструктуры и подводных кабелей, часто вдали от российских берегов", – заявил американский чиновник.

Как пишет Defense Romania, подводные кабели являются основой межконтинентального интернет-трафика и телекоммуникаций по всему миру. Большая часть трафика идёт через оптоволоконные кабели, проложенные по дну океана. Скоординированная атака может существенно нарушить частную, правительственную и военную связь, а также нарушить работу отраслей, которые полагаются на такие коммуникации, включая финансовые рынки и энергетику. По подводным кабелям поставляется электроэнергия в несколько европейских государств. Поэтому США и их союзники пристально следят за деятельностью ВМФ России вблизи районов, где проходят кабели.

Моря вокруг государств Северной Европы являются центром российского военного наблюдения и деятельности. В прошлом году совместное расследование, проведенное общественными деятелями в Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии, показало, что у России есть флот предполагаемых шпионских судов, действующих в водах Северной Европы с целью потенциального саботажа как подводных кабелей, так и против ветряных турбин [расположенных на побережье, прим.].

"Угрожающая деятельность России не была прервана продолжающейся войной против Украины. Российское руководство придает большое значение ГУГИ, продолжая финансировать подразделение даже во время конфликта на Украине", – заявил CNN другой американский чиновник.

С его слов, США будут рассматривать любую диверсию в отношении подводной инфраструктуры как эскалацию.

В общем, ничего нового. В очередной раз обвиняют Россию. В принципе, с учётом того что канал CNN является американским и высказывались неназванные чиновники США, то это очередная страшилка для обычных американских обывателей. Для того чтобы объяснить местным налогоплательщикам, куда пошли их деньги, направленные на помощь Украине.

#новости #сша #политика #интернет #флот #корабли #подводные лодки #коммуникации
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