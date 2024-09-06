По мнению господина Столтенберга, именно благодаря поддержке КНР Россия производит вооружение.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: AP/EPA/GEORGI LICOVSKI

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Китай прекратить поддержку России, заявив, что "помощь" со стороны Пекина является существенным фактором продолжения конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Китай стал решающим фактором, способствующим конфликту России и Украины. Китай – это тот, кто обеспечивает производство многих видов оружия, которые использует Россия", – заявил генсек НАТО.

Также этот высокопоставленный функционер из "сугубо оборонительного" альянса предупредил, что постоянное "разжигание" Пекином конфликта на Украине может негативно сказаться на его интересах и репутации.

Как сообщает Reuters, ранее власти Китая назвали подобные заявления злонамеренными и предвзятыми. Что касается самой Украины, то ещё в июле её глава Зеленский заявил о том, что не желает, чтобы Китай, у которого с Россией "партнёрство без ограничений", выступал в качестве посредника. В то же время он выразил надежду на то, что Пекин "окажет большое давление" на Москву для прекращения конфликта.



