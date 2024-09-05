Американское издание назвало причины неудач этих танков.

Фото: Министерство обороны РФ

Когда-то США в одном из пакетов военной "помощи" передали Украине 31 основной боевой танк M1 Abrams. Большая часть из этих машин уже либо уничтожена, либо вышла из строя. Согласно открытым данным, в боеготовом состоянии, возможно, осталось около десятка "Абрамсов". Причины такого явления? На этот вопрос ответило американское аналитическое издание The National Interest.

Как говорится в публикации, несмотря на то, что "Абрамсы" являются символом американской поддержки Киева, эти танки очень уязвимы перед противотанковыми ракетными комплексами "Корнет", стоящими на вооружении ВС РФ. Кроме того, у украинских военных отсутствует опыт эксплуатации такой техники. В то же время российская армия постоянно совершенствует свою тактику. На этом фоне эффективность "Абрамсов" существенно снизилась. В результате прибытие M1 Abrams на Украину не принесло стратегического перелома, на который многие надеялись [на Западе, прим.]. Вместо этого западные военные вынуждены пересматривать тактику ведения современной танковой войны, особенно в условиях угроз со стороны беспилотников и ракет в конфликтах высокой интенсивности.

Как пишет National Interest, НАТО продолжает отправлять Киеву вооружение и давать ложные надежды. Передача Соединёнными Штатами танков Abrams названа "большой моральной и психологической победой" для Киева, однако украинцы мало что смогли сделать при помощи этой техники.

Развертывание старых вариантов M1 Abrams отражало развивающуюся динамику конфликта с Россией и представляло собой серьезный сдвиг в политике со стороны американцев. Это было эскалацией, отражающей ошибочное предположение западных лидеров о провале российского наступления.

"Абрамс" назван выдающейся системой, но её должны использовать только умелые руки. А украинские военные не имеют надлежащей подготовки и не располагают пониманием того, как использовать такую броню в бою.

Первые Abrams были доставлены в конце 2023 года. Была надежда [у западных лидеров и киевских деятелей, прим.], что танки Abrams смогут прорвать оборонительные линии ВС РФ, особенно в таких местах, как Авдеевка, где бои были наиболее интенсивными. Однако ВСУ не смогли использовать танки для того, чтобы показать нечто хоть как-то напоминающее "победу". По версии National Interest, это отчасти связано с указанными выше проблемами с обучением. Но что намного важнее, так это то, что беспилотники и противотанковые комплексы, стоящие на вооружении российской армии, более эффективны, чем ожидалось. А в Киеве этого признавать не хотят.

Например, FPV-дроны, применяемые российскими военными, создали совершенно новое измерение в боевых действиях. При помощи таких беспилотников, оснащенных взрывчаткой, было уничтожено несколько танков M1 Abrams. Эти удары продемонстрировали, насколько уязвимы американские танки. В других случаях российская армия применяла ПТРК "Корнет", ракеты которого легко пробивают броню "Абрамсов".

Из-за этих угроз украинское командование вскоре отвело Abrams от линии фронта. Со временем стратегия "эволюционировала" в направлении более осторожного применения танков. "Абрамсы" стали действовать либо под прикрытием листвы, либо в тёмное время суток. И всё для того, чтобы снизить уязвимость перед российскими дронами.

National Interest констатирует, что появление танков M1 Abrams на украинском театре должно было стать "великим событием", которое переломит ход конфликта. Однако результатам появления этих машин на фронте стало только... продление самого конфликта. Несмотря на все разговоры о том, насколько важны Abrams для Украины, реальность такова, что они не стоили времени, которое потребовалось на обучение экипажей тому, как управлять этими танками.