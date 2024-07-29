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crazycat21
Ростех: истребитель Су-57 входит в центральное боевое звено СВО
Самолёт применяется для решения самых сложных задач.

Истребитель Су-57 ВКС России. Фото: Пресс-служба МО РФ

Немногие страны мира располагают развитой школой военного авиастроения. Тем более не многие государства могут проектировать и серийно выпускать боевые самолёты пятого поколения. В этом очень ограниченном круге государств и Россия со своим многофункциональным малозаметным истребителем Су-57.

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Свой первый полёт эта машина совершила ещё в начале 2010 года. На вооружение ВКС России самолёт официально был принят в 2022 году. Сейчас производится серийно и поставляется в войска.

Долгое время всевозможное иностранные эксперты и аналитики ехидно посмеивались над российской разработкой. Прямо заявляли, что у русских ничего "не получится", и что вообще Су-57 трудно назвать боевым самолётом пятого поколения. Причины назывались самые разные, в большей степени просто высосанные из пальца. В качестве одной из них назывался и "длительный" период от первого полёта машины до её окончательной доводки и постановки на вооружение. Для начала на Западе бы посмотрели на себя со своим F-35, который впервые поднялся в воздух ещё в 2006 году, был принят на вооружение ВВС США спустя десять лет! И при этом американский самолёт до сих пор не избавлен от нескольких сотен "детских болячек". И это несмотря на достаточно крупную серию и активные продажи данного типа. 

Начало Специальной военной операции на сопредельной территории положило конец усмешкам всех этих западных экспертов с аналитиками. В данном случае речь только о тех, кто ещё способен к объективной реальности. Они сразу же стали признавать, что российский истребитель Су-57 является самым боеспособным в мире боевым самолётом пятого поколения в мире и способен достать своим вооружением до достаточно сложных целей. А что случилось, что так резко поменялись оценки?

А ничего. Всё закономерно – самолёт обкатан, проверен в бою и планомерно продолжает поступать на вооружение строевых частей. Более того, Су-57 входит в центральное боевое звено всей Специальной военной операции наравне с истребителем Су-35С и истребителем-бомбардировщиком Су-34.  Об этом сообщили в пресс-службе государственной корпорации Ростех по случаю 85-летия ОКБ Сухого, где и был разработан самолёт.

В пресс-службе отметили, что машина [Су-57] применяется для решения наиболее сложных боевых задач. За счёт повышенных характеристик скрытности и выживаемости Су-57 способен выполнять задачи в условиях насыщенной ПВО противника. Так же отмечено, что несмотря на высокие характеристики существующих самолетов, сегодня ОКБ Сухого ведет работы над совершенствованием и расширением функционала под задачи СВО. 

#новости #сво #армия #оружие #авиация #истребители #военные новости #ростех #су-57
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