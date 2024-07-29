С учётом того, что "выносятся" Patriot, то одна батарея таких системы изменить ничего не сможет.

Пусковая установка из состава ЗРК Hawk. Фото: Армия США

Страны коллективного Запада по-прежнему оказывают Киеву всевозможную "помощь", поставляя имущество военного назначения. В первую очередь киевских политических деятелей интересуют современные средства ПВО – Patriot, NASAMS или SAMP/T. Но если с "Пэтриотами" у западных союзников беда, то украинские власти не отказываются и от того, что намного попроще. Даже от откровенно древних систем.

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Стало известно, что Испания передаст Украине дополнительную батарею ЗРК Hawk. Об этом со ссылкой на главу Минобороны европейской страны Маргариту Роблес сообщает профильный ресурс Defense Post. Эта система ПВО будет передана Киеву в сентябре.

Зенитно-ракетный комплекс средней дальности MIM-23 Hawk был разработан американской оборонной компанией Raytheon для армии США ещё в середине 1950-х годов, то есть в годы холодной войны. За годы эксплуатации система прошла три крупных модернизации. Последняя такая была проведена в 1989 году.

В 1994 году Армия США заменила Hawk на систему Patriot, а на вооружении Корпуса морской пехоты комплекс оставался до 2002 года.

Эксперты Defense Post предполагают, что Украина, вероятно, получила новейшую версию ЗРК, способную перехватывать широкий спектр воздушных целей: боевые самолёты, вертолёты и беспилотники. Максимальная дальность перехвата системы достигает 50 километров, досягаемость по высоте – 20 километров. В данном случае эксперты зарубежного ресурса несколько "погорячились", поскольку максимальная дальность перехвата улучшенного MIM-23 составляет 40 километров [прим.]. Ракета способна развивать скорость 2,4 Маха и оснащена осколочно-фугасной боевой частью массой 54 килограмма.

Согласно открытым данным, в составе батареи модернизированного ЗРК Hawk имеется 9 пусковых установок (по три ракеты на каждой), размещённых на буксируемых прицепах.