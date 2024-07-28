Даже в Киеве стали признавать очевидное – самолётов будет слишком мало, зато средств борьбы с ними достаточно.

Один из голландских F-16 на авиабазе в Румынии. Источник фото: twz.com

Долгое время политические деятели из Киева выпрашивали у стран Запада истребители F-16 американского производства. В результате настойчивые требования были удовлетворены. Была сформирована так называемая истребительная коалиция, которая пообещала предоставить самолёты, а также обучить украинских лётчиков и технический состав. Но коалиция существует уже более года, а обещанные самолёты так и не прибыли на Украину. Хотя в ходе недавнего саммита НАТО в Вашингтоне прозвучало заявление о том, что F-16 появятся в небе Украины уже до конца лета.

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В Киеве очень надеются, что поставки этих машин смогут переломить ситуацию на поле боя. И это несмотря на то, что многие западные эксперты уже давно и прямо предупреждают, что ожидаемые F-16 не станут каким-то очередным "супероружием". Похоже, что вполне очевидный факт стали признавать и в Киеве. Публикация на данную тему вышла на страницах американского издания Washington Post (WP).

В материале говорится о том, что долгожданные истребители F-16 должны начать летать в небе Украины в ближайшие недели. Однако западные и украинские официальные лица теперь предупреждают, что эти самолёты, которые Киев когда-то рекламировал как решающее средство, не смогут оказать "немедленное" действие на поле боя, где Россия продвигается.

Просто, как выяснилось, у Киева будет слишком мало самолётов, зато есть очень много российских средств ПВО, которые эти самолёты могут сбивать. Поэтому первые F-16 послужат для борьбы с российскими ракетами в тыловых районах Украины, а не для сдерживания российских войск. Поэтому завоевание превосходства в воздухе, о котором так мечтали в Киеве, откладывается на неопределённое время.

Неуказанные чиновники заявили, что на начальном этапе украинские F-16 вряд ли станут подлетать слишком близко к линии фронта. Поэтому неясно, смогут ли они вообще хоть как-то помешать самолётам ВКС России наносить удары по позициям ВСУ.

The Washington Post сообщает, что чиновники отказались раскрыть точное количество самолётов, которые Киев получит до конца текущего года. Но вряд ли это будет больше одной эскадрильи в составе 20 истребителей. Кроме того, как ожидается, до конца лета обучение на F-16 завершат только шесть украинских лётчиков, поскольку количество мест в учебной программе ограничено.

Ограниченная роль американских самолётов только увеличивает линию раскола между Киевом и его западными союзниками. The Washington Post отмечает, что США давно говорят о том, что так ожидаемые F-16 не дадут Украине преимущества из-за мощной российской ПВО. Однако киевские чиновники отвечают одной и той же фразой, что Запад передал либо слишком мало вооружения, либо передал его слишком поздно.