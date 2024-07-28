А ещё в ходе встречи глав военных и внешнеполитических ведомств было заявлено, что Китай "за счёт других" пытается изменить мировой порядок.

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США и Япония будут стремится к совместному производству военного оборудования с целью наращивания производства ракет AMRAAM класса "воздух-воздух" и зенитно-ракетных комплексов Patriot PAC-3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское информационное агентство Kyodo. Последнее, в свою очередь ссылается на официальный документ, который был принят в ходе встречи руководителей внешнеполитических и военных ведомств двух государств.

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Заявлено, что данный документ ещё не опубликован, но в нём так же указана "значимость расширенного сдерживания" и приверженность Вашингтона использовать обычные и ядерные вооружения для защиты своего союзника. Так же указано, что стороны договорились усугублять дискуссии на стратегическом уровне.

Министры обороны двух стран подтвердили создание нового военного командования американскими войсками, дислоцированными на территории Японии. В настоящее время руководство 55-тысячным американским контингентом осуществляется Индо-Тихоокеанским командованием на Гавайских островах.

Согласно опубликованным данным, авторы документа выразили обеспокоенность действиями Китая, который, по мнению США и Японии, "ради собственной выгоды пытается за счёт других изменить мировой порядок".

Резюмируя приведённую информацию, необходимо отметить, что у Штатов серьёзные проблемы с темпами производства зенитно-ракетных комплексов Patriot и боеприпасов к ним. В настоящее время только США собирают пусковые установки и сопутствующее оборудование к ним. Зенитные управляемые ракеты так же собираются в Японии по американской лицензии. Пока неясно, идёт речь об увеличении производства комплексов или всё же о ракетах. С ракетами есть нюанс. Фирма Boeing, которая занимается выпуском головок самонаведения для ракет, пока не может обеспечить требуемые объёмы.