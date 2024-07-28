Ещё одно доказательство того, что Россия выпускает лучшие средства противовоздушной обороны в мире.

Пуск ракеты комплексом C-400 "Триумф". Иллюстративное фото. Источник: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы Индии провели свои первые военные учения с недавно приобретенной российской системой ПВО С-400. Об этом с ссылкой на СМИ Южной Азии сообщает профильный ресурс Army Recognition. Данная система, принятая на вооружение индийских Военно-воздушных сил под обозначением Sudarshan, в ходе учений продемонстрировала свои исключительно высокие характеристики.

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Комплекс российского производства эффективно "перехватил" 80% самолётов условного противника, остальные были вынуждены прекратить выполнение своих заданий и отвернуть.

Индия подписала контракт на покупку зенитно-ракетной системы С-400 в октябре 2018 года. Контракт стоимостью около 5,43 миллиарда долларов предусматривал поставку пяти батарей С-400. Вероятно, в данном случае речь идёт о пяти дивизионах [прим.]. Первая система была доставлена в Индию в декабре 2021 года, после чего индийские ВВС начали интеграцию и тестирование нового вооружения.

С-400 "Триумф" (по классификации НАТО – SA-21 Growler) – это одна из самых передовых систем противовоздушной обороны большой дальности в мире. Она предназначена для обнаружения, отслеживания и уничтожения самолётов, беспилотников, баллистических и крылатых ракет на дистанциях до 400 километров. Досягаемость целей по высоте – 30 километров. Комплекс может поражать несколько целей одновременно с использованием зенитных ракет разных типов, тем самым обеспечивая эшелонированную защиту воздушного пространства. Одной из ключевых особенностей "Триумфа" является его способность обнаруживать, отслеживать и поражать до 80 целей одновременно. Имеющий в своём составе передовые радиолокационные средства он может обнаруживать самолёты-невидимки и другие малозаметные цели. Кроме того, система мобильна и может быть быстро развёрнута в необходимом районе.

Как сообщает Army Recognition, успешные учения расчётов Sudarshan S-400 являются наглядным свидетельством растущих оборонных возможностей Индии и её готовности противостоять стратегическим воздушным угрозам. Ожидается, что интеграция таких передовых систем в ВВС Индии значительно усилит ПВО и сдерживающую позицию страны в регионе.