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crazycat21
Defence24: Переданные Украине словацкие САУ Zuzana 2 оказались ненадёжными
И нуждаются в ремонте на территории Словакии.

Фото: Konštrukta-Defence

Самоходные 155-мм гаубицы Zuzana 2, которые Словакия передала Украине, оказались очень ненадёжными. Некоторые из них сломались всего через несколько дней после того, как были получены с завода-производителя. Об этом сообщает профильный ресурс Defence24 со ссылкой на украинские источники. 

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Колёсная самоходная гаубица Zuzana 2 стала одним из первых образцов западного вооружения, которое должно было обеспечить артиллерийским подразделениям ВСУ преимущество в дальности и точности огня. По крайней мере, на бумаге. Но словацкие гаубицы имеют ряд технических проблем. Некоторые из них являются настолько серьёзными, что несмотря на тяжёлое положение для ВСУ, многие установки были отведены в тыл.

Некоторые из этих самоходных артиллерийских установок (САУ) выходили из строя уже через несколько дней эксплуатации, а некоторые, наоборот, работали месяцами. Абсолютным рекордсменом является установка, которая безотказно отработала на протяжение 13 месяцев. Хотя непонятно, насколько интенсивно она эксплуатировалась.

Все вышедшие из строя гаубицы Zuzana 2 должны быть возвращены в Словакию для ремонта. Но пока Украине удалось отправить только две установки. По разным данным, Киев получил от 12 до 16 таких гаубиц из 24 заказанных. По данным Defence24, в настоящее время ВСУ уже потеряли в боях две таких артиллерийских установки, ещё одна получила повреждения. 

Что касается типовых неисправностей словацких систем, то к таковым относятся: остановка двигателя на холостом ходу, потеря мощности двигателя, утечки в гидравлической системе, сбои программного обеспечения, выход из строя автомата заряжания, разрушения и повреждения канала ствола, патронника и затвора.

Defence24 сообщает, что многие из перечисленных проблем могут возникнуть из-за неправильной эксплуатации. Расчёты артиллерийских установок осваивают материальную часть в рамках очень сокращённых программ обучения. На Украине гаубицы используются гораздо интенсивнее, чем на Западе. Однако многие из указанных дефектов, похоже, являются следствием не условий эксплуатации, а проблем с контролем качества у производителя Konštrukta-Defence.

Сообщения о ненадёжности гаубиц очень сильно бьют по имиджу словацкой военной техники. Zuzana 2 ведёт своё происхождение от очень популярной самоходной гаубицы vz. 77 Dana. Однако низкие темпы производства и технические проблемы означают, что об установках Zuzana 2 на передовой практически ничего не слышно. И это не увеличивает шансы Zuzana 2 в конкурентной борьбе за экспортные рынки вооружений.

Zuzana 2 – новейшая версия словацкой самоходной гаубицы с колесной тягой Zuzana. Она представляет собой глубокую модернизацию чехословацкой системы Dana vz. 77. По сравнению со старшим вариантом, Zuzana 2 имеет ствол длиной в 52 калибра (ранее 45 калибров). Более длинный ствол позволил увеличить дальность стрельбы до 41 километра. Машина оснащена новой бронированной кабиной уменьшенного объема. Расчёт установки состоит из четырёх человек. Zuzana 2 оснащена автоматом заряжания орудия. Установка может вести огонь в режиме "многократного мгновенного удара", когда несколько снарядов одновременно поражают цель.

Дизельный двигатель мощностью 436 л.с. позволяет колёсной САУ разгоняться до 90 км/ч при движении по дорогам с твёрдым покрытием. Запас хода по топливу составляет 600 километров. В настоящее время единственными операторами таких артиллерийских систем являются армии Словакии и Украины.

#новости #армия #оружие #военные новости #артиллерия #сау #zuzana 2
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