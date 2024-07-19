Обеспечением по кредиту выступят проценты от замороженных активов России.

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Токио намеревается предоставить Киеву кредит в размере 3,3 миллиарда долларов США, который впоследствии будет компенсирован за счёт доходов от суверенных активов России, замороженных на счетах западных финансовых учреждений. Соответствующую информацию опубликовали японские СМИ.

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В ходе последнего саммита стран Большой семёрки (G7), прошедшего в июне в Италии, государства организации договорились предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов на неотложные нужны. Требуемая сумма должна быть обеспечена за счёт процентов с российских активов, замороженных на Западе. Величина этих активов оценивается в 300 миллиардов долларов.

До конца 2024 года и до потенциального возвращения Дональда Трампа в Белый дом Украина собирается получить по 20 миллиардов от США и Евросоюза, оставшиеся необходимые 10 миллиардов должны предоставить Япония, Канада и Великобритания. Ранее официальная Оттава уже заявила, что готова предоставить 5 миллиардов долларов.

Согласно данным японских источников, другие государства G7, а именно Италия, Франция и Германия, не будут осуществлять кредитование Украины в индивидуальном порядке, поскольку они внесут значительный вклад "в поддержку усилий" всего Евросоюза по выделению 20 миллиардов. Ещё в июне премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что другие страны ЕС не будут кредитовать Киев напрямую, но они внесут свой вклад в развитие гарантийного механизма для погашения кредита.

Кроме того, Евросоюз в отдельной программе заявил, что до конца текущего года предоставит Киеву первый транш в размере 1,5 миллиарда евро с прибыли от российских активов, необходимый для финансирования военных нужд и "восстановления" Украины.