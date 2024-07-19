Зеленский снова требует снять ограничения на применение западного оружия.

Фото: Carl Court via AFP/Getty Images

Зеленский очень любит разъезжать по всему миру и в свойственной ему манере требовать у других государств всё новую и новую военную помощь, а заодно и деньги. На это раз он отправился в Лондон для участия в саммите Европейского политического сообщества, на который собрались 47 национальных лидеров. Киевские деятели не могли пропустить такое массовое мероприятие с огромным количеством глав государств, чтобы лишний раз о себе напомнить.

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В ходе своего выступления Зеленский заявил, что союзники должны продолжать поставлять Киеву оружие и не выходить из рядов западной коалиции, поддерживающей Украину. Об этом сообщает Politico.

Зеленский так же призвал западные страны снять оставшиеся ограничения на использование поставленного им оружия для нанесения ударов по территории России. По версии этого политика, чем эффективнее будет украинская ПВО, тем менее эффективными будут действия России. И чем меньше у Украины будет ограничений на применение эффективного оружия, тем сильнее Россия будет стремиться к мирному урегулированию. По мнению Зеленского, приоритетными целями должны стать аэродромы и стартовые площадки ракет.

"Это не только устранит некоторые цели, но и снизит возможности России продолжать конфликт. Ваша [Запада] смелость может оказаться решающей для мира", – заявил Зеленский.

Глава Украины так же сказал, что Россия может подорвать западный альянс при помощи отдельных государств.

Politico сообщает, что слова Зеленского прозвучали на фоне всё больше растущих сомнений относительно приверженности Дональда Трампа и его соратника Джея Вэнса дальнейшей поддержке Украины в случае победы первого на выборах президента США. Германия уже заявила о намерении сократить свою военную помощь в два раза. Именно в таком мрачном контексте Киев старается укрепить двусторонние альянсы. Были подписаны двусторонние соглашения с Чехией и Словенией. Таким образом, суммарное количество таких соглашений достигло 25.

Ничего неожиданного в заявлении Зеленского нет. Всё те же требования. При этом он старательно пытается втянуть страны Запада непосредственно в конфликт.