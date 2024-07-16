Приходящие консультанты в одной из федеральных земель неплохо зарабатывают.

Фото: JULIAN RAD/THE COMEDY WILDLIFE A/Caters News Agency

Власти одного из регионов Германии заплатили довольно приличную сумму "приходящим" специалистам по расселению хомяков. Речь идёт о €119 тысячах. Об этом сообщил телеграм-канал "Bild на русском".

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Как говорится в публикации, в ландтаге (местном парламенте) федеральной земли Саксония-Анхальт прошло обсуждение затрат на услуги сторонних консультантов в 2023 году. В ходе обсуждения выяснилось, что власти земли потратили на них ни много ни мало, а €43,5 миллиона. И эта сумма почти в 5 раз больше, чем было потрачено за последние 5 лет.

В течение прошедшего года региональное министерство экономики, энергетики и защиты климата [три в одном, прим.] заключило 35 подрядов суммарной стоимостью €3,5 миллиона. В эту сумму вошли €119 тысяч на "выборочный мониторинг полевых хомяков" с целью определения ареала их распространения. На аналогичные действия в отношении летучих мышей было потрачено €49 тысяч, на пауков и жуков – 39 тысяч, на бобров — 37 тысяч, на амфибий и рептилий – более €250 тысяч.

Ранее власти Тюрингии выделили €2,5 миллиона на переселение популяции из 39 полевых хомяков, помешавших своим присутствием расширению территории одной из местных школ.

Столь трепетное отношение немцев к обычным полевым хомякам (cricetus cricetus) объясняется тем, что их в Германии с 1970-х годов сокращается. Поэтому животные взяты под охрану.