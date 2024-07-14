В результате удара ликвидировано около двух десятков единиц различной техники.

Скриншот видео Минобороны РФ

В ходе проведения Специальной военной операции российские военные продолжают наносить высокоточные ракетные удары по особо ценной материальной части противника. Июль 2024 года начался с уничтожения авиационной техники в местах базирования и средств ПВО противника.

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В ходе таких ударов, нанесённых расчётами оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", были уничтожены пять истребителей Су-27 (ещё два находившихся в ремонте повреждены), боевой вертолёт Ми-24 и штурмовик Су-25. Также были уничтожены две пусковых установки и кабина боевого управления из состава зенитно-ракетного комплекса С-300 в районе Миргорода и две пусковых установки ЗРК Patriot вместе с радиолокационной станцией "Жираф" шведского производства в районе Одессы.

Но на этом потери противника в ценной материальной части не закончились.

Российские разведывательные беспилотники 13 июля засекли стоянку украинского воинского эшелона, гружёного боеприпасами, на железнодорожной станции Буды под Харьковом. По месту стоянки состава был нанесён удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер". Прилёт был очень точным. По сообщениям местных телеграм-каналов, детонация боеприпасов продолжалась в течение нескольких часов.

Согласно официальным данным Минобороны России, удар был нанесён с применением двух ракет оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". В результате удара по эшелону с боеприпасами на станции Буды было уничтожено около 20 единиц различной техники, включая 3 боевых машины пехоты Marder немецкого производства, и до 120 человек личного состава противника. Объективный контроль результатов огневого поражения осуществлялся при помощи разведывательного беспилотника "Орлан-10".

Частота и эффективность ракетных ударов, наносимых Вооружёнными силами РФ свидетельствует о том, что российским военным удалось создать высокоэффективную связку средств разведки и средств поражения. Время от обнаружения целей до их уничтожения минимальное. Также беспрепятственная работа российских разведывательных дронов свидетельствует о наличии у противника серьёзных проблем с ПВО.